Ida Nowakowska pojawiła się podczas najbardziej emocjonującego momentu Eurowizji, czyli w czasie odczytywania wyników. Gospodyni "Pytania na śniadanie" zaprezentowała polską punktację. 12 oczek zasiliło konto San Marino.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska pokazała nagranie ze szpitala i zdradziła szczegóły porodu

Eurowizja 2021. Artur Orzech dotrzymał słowa. Na żywo komentuje konkurs

Eurowizja 2021. Ida Nowakowska podała punktację z Polski

Ida Nowakowska nie zwalnia tempa. Na początku maja prezenterka powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, kilka dni później wystąpiła w ostatnim odcinku programu "Dance Dance Dance", a teraz pojawiła się na ekranach telewizorów podczas finału Eurowizji 2021.

Ida jako sekretarz konkursu zaprezentowała polską punktację. Maksymalna liczba punktów powędrowała do San Marino. Przypominamy, że artystka reprezentująca to państwo wystąpiła w programie "Jaka to melodia". Reszta ocen od polskiego jury wyglądała następująco: 10 pkt. - Islandia, 8 pkt. - Portugalia, Szwajcaria - 7 pkt., Izrael - 6 pkt., Włochy - 5 pkt., Malta - 4 pkt., Belgia - 3 pkt., Finlandia - 2 pkt., 1 pkt. - Rosja.

Zobacz też: Ich Troje po raz trzeci na Eurowizji? Michał Wiśniewski: To samo myślałem o żonach. "Najbardziej pasowałaby Vivienne"

Ida Nowakowska była bardzo podekscytowana, że wreszcie możemy oglądać Eurowizję i stwierdziła, że dwa lata przerwy spowodowane pandemią koronawirusa to zdecydowanie za długo. Uwagę przykuł także strój, który na tę okazję wybrała prezenterka. Ida włożyła biało-czarny golf i rękawiczki ze wzorem w zebrę. Choć strój był dość nietypowy, to trzeba przyznać, że wyglądała pięknie.

Ida Nowakowska fot. Eurowizja 2021 screen

Eurowizja 2021. Niemcy pokazały środkowy palec w czasie występu. Nie bez powodu

Ida Nowakowska była polskim sekretarzem konkursu po raz pierwszy. Wcześniej w latach 2018-2019 tę rolę pełnił Mateusz Szymkowiak.