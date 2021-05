"Mam talent" wraca na antenę TVN-u po dwuletniej przerwie. Widzów czeka jednak sporo zmian. Współprowadzącym nie będzie Szymon Hołownia, a jednym z jurorów nie będzie Agustin Egurrola. Kto zastąpi panów? W pierwszym przypadku są pewne podejrzenia, w drugim mamy pewność. Jan Kliment odchodzi z Polsatu i zajmie miejsce Egurroli!

Kto za Egurrolą? Transfer z Polsatu!

W sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" poinformowano, że wieloletni tancerz "Tańca z Gwiazdami", który w ostatnich latach związany był z Polsatem, został nowym jurorem "Mam talent".

Jesienią kolejna, wyjątkowa edycja "Mam talent", programu który pokochali polscy widzowie. W tym sezonie powitamy nowego jurora - Jan Kliment to czeski tancerz i choreograf. W swojej zawodowej karierze Jan na swoim koncie ma sukcesy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe - jest dwukrotnym mistrzem Czech i pięciokrotnym mistrzem Polski. Regularnie także współpracuje z warszawskimi teatrami, gdzie występuje w obsadzie spektakli muzycznych - czytamy w materiale prasowym stacji.

Transfer z Polsatu do TVN-u może zaskakiwać, w końcu Kliment był jedną z głównych twarzy "Tańca z Gwiazdami". To jednak nie koniec niespodzianek. Marcin Prokop z kolei poinformował na Facebooku, że zakończył przeprowadzać casting na nowego współprowadzącego show. Był zmuszony to w ogóle zrobić, ponieważ Szymon Hołownia rozpoczął karierę polityczną.

Zakończyłem przesłuchania kandydatów oraz kandydatek do współprowadzenia "Mam talent" po tym, jak Szymon Hołownia zostawił po sobie duże buty do wypełnienia. I chyba już wiem, kto je założy. Wkrótce dowiecie się i wy. Będzie dobrze - zakomunikował.

Internauci już zaczęli spekulować, kogo prezenter mógł mieć na myśli. Wiele osób stawia na Dorotę Wellman.

Nie widzę nikogo, kto może godnie zastąpić może pana Hołownię. No nikt oprócz pani Wellman.

Proponuję Dorotkę Wellman. Najlepszy duet.

Jak myślicie, kto jeszcze dołączy do obsady jesiennej edycji "Mam talent"?