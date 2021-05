Wydawać by się mogło, że prowadząca "Naszego nowego domu", Katarzyna Dowbor, będzie miała teraz przerwę od pracy. W zbliżającym się sezonie program z jej udziałem nie pojawi się bowiem na antenie. Okazuje się za to, że dziennikarka ma zapełniony kalendarz aż do września i nie ma tam miejsca na wakacje.

Co Katarzyna Dowbor zamierza robić w wolnym czasie?

Po emisji ostatniego odcinka w sezonie, w miejsce "Naszego nowego domu" na antenie pojawi się zupełnie inny program. Jakie plany na najbliższe miesiące ma zatem Katarzyna Dowbor? W rozmowie z portalem Pomponik dziennikarka wyznała, co zamierza robić.

W tym roku, tak jak zawsze, obędę się bez wakacji. Za tydzień wracam na plan i zaczynam pracę przy kolejnym sezonie programu. Mam dom z ogrodem, dużo zwierząt, a prawie mnie w tym domu nie ma. Urlop to był czas nadrabiania domowych zaległości. Chętnie bym posiedziała jeszcze miesiąc, ale też trochę stęskniłam się za planem

Dowbor będzie miała czas na chwilę wytchnienia dopiero we wrześniu, po zakończeniu sezonu. Wie, że w przypadku pracy nad programem "Nasz nowy dom" nie może sobie pozwolić na wypoczynek niemal przez cały rok.

Gdy skończymy transzę, znów będą jakieś trzy tygodnie przerwy. Przerwa jest konieczna. Jest ogromna liczba ludzi potrzebujących, ale nasza pomoc nie działa tak, że pojedziemy, zobaczymy i od razu remontujemy. Trzeba sprawdzić te domy i zobaczyć, czy damy radę. Przecież musimy zrobić remont w pięć dni, bo każdy dzień to olbrzymie koszty. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia, bo większe koszty to o ileś wyremontowanych domów mniej. A sensem tego programu jest pomaganie ludziom

Na końcu dziennikarka przyznała, że widzowie kochają jej remontowe metamorfozy domów.

Nasi widzowie często piszą na koncie na Facebooku "Naszego Nowego Domu", że chcieliby, żeby program trwał do końca świata i o jeden dzień dłużej. Mogę obiecać, że będę grała, dopóki dam radę. Dopóki będę miała siłę, będę walczyć! - podsumowała Dowbor

"Nasz nowy dom" z Katarzyną Dowbor

"Nasz nowy dom" pojawił się na antenie Polsatu w 2013 roku i szybko podbił serca widzów. Przez osiem lat emisji ukazało się aż szesnaście sezonów. Katarzyna Dowbor poznaje w programie rodziny, dla których remont domu niekiedy jest jedyną szansą na rozpoczęcie nowego, lepszego życia.