Od kilku miesięcy Jarosław Bieniuk stał się aktywnym użytkownikiem Instagrama. Wszystko przez jego ukochaną, Zuzannę Pactwę. W końcu to ona pojawia się na większości udostępnianych przez byłego piłkarza zdjęć. Para dzieli się swoim szczęściem, publikując zdjęcia z romantycznych randek. Duże poruszenie wywołał również opis do jednej z fotografii, który może sugerować, że Bieniuk myśli o kolejnym potomku. Wszystko układa się jak w bajce, więc zakochani pozwolili sobie na chwilę zapomnienia. Wybrali się na urlop tylko we dwoje.

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa wypoczywają w Grecji. Jest romantycznie. Kolorowe drinki i jacht

Jarosław i Zuzanna zdecydowali się odpocząć w Grecji. Po udostępnionych przez zakochanych relacjach widać, że nie ma mowy o nudzie. Aktywny wypoczynek jest jak najbardziej w ich stylu. Zwiedzali okolicę w pojeździe typu buggy, a także odkrywali wyspy na luksusowym jachcie.

Wakacje Jarosława Bieniuka instagram/zuzannala, jaretpalmer

W ich mediach społecznościowych nie zabrakło także zdjęć pięknych widoków. Bieniuk i Pactwa korzystają ze wszystkich atrakcji. Spójrzcie tylko na poniższe kadry.

Ukochana sportowca ma bardzo dobre relacje z jego dziećmi. Szczególna więź łączy ją z najstarszą córką Jarosława, Oliwią Bieniuk. W jednym z ostatnich wywiadów Pactwa zdradziła, że tworzą wspólnie projekt, a połączyła je pasja do mody.

Oliwka jest młodą dziewczyną i podąża za trendami modowymi. Ale jest otwarta i ma otwartą głowę na wpływy i fajnie się ubiera. Bardzo mi się podoba jej styl - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.

Czekacie na więcej zdjęć z wakacji?