Wieloletni reżyser programów w TVP Radek Kobiałko w 2016 roku namówił stację, by przeprowadziła preselekcję. To dzięki niej w Konkursie Piosenki Eurowizji wystąpił Michał Szpak, który uplasował się na ósmym miejscu. Później TVP jednak z tego zrezygnowała. Powód? "Nie może być tak, że to publiczność decyduje za nas".

