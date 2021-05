Agnieszka Woźniak-Starak miała w piątek okazję spotkać się z fotoreporterami. Pod studiem "Dzień dobry TVN" chętnie pozowała do zdjęć i wcale się jej nie dziwimy. Taką sukienką chciałby się pochwalić każda kobieta. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że prezenterka dopasuje do kreacji wysokie szpilki. Nic z tych rzeczy, wybrała wygodne kowbojki.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak we łzach. Tak zareagowała na historię uratowanej krowy

Agnieszka Woźniak-Starak opuszcza "DDTVN" w różowej sukni. Stylowa? Ba, kowbojki były strzałem w dziesiątkę!

To już kolejny raz w tym miesiącu, kiedy Agnieszka Woźniak-Starak opuszcza studio śniadaniówki i po prostu zachwyca. Jakiś czas temu naszą uwagę skradły jej różowe szorty, w których przyćmiła samą Beatę Kozidrak i jej marynarkę w kolorach skóry salamandry plamistej. Tym razem natomiast dziennikarka olśniewała w delikatnej sukni do ziemi z nadrukowanymi na niej czerwonymi sercami przebitymi strzałą amora. Już za ten wybór Agnieszce należą się brawa.

Agnieszka Woźniak-Starak AKPA

Naszej uwadze nie mógł umknąć także inny element jej piątkowej stylizacji. Do różowej kiecy dopasowała grafitowe kowbojki na niskim obcasie. Na takie nietypowe zestawienie z pewnością zwracali uwagę przechodnie. Poniżej nagranie, jak Agnieszka hasa w nich po studiu "Dzień dobry TVN".

ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Woźniak-Starak przeżyła chwile grozy. Internauci przyszli z pomocą. "Dziękuję, jesteście niesamowici!"

Jeśli jesteście ciekawi, jak Agnieszka Woźniak-Starak prezentowała się po wyjściu z pracy w ostatnich tygodniach, koniecznie przejrzyjcie nasza galerię. Warto, bo można zaczerpnąć kilka fajnych inspiracji.