Na temat występu Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021 padło już wiele słów. Pisaliśmy o tym, że show w wykonaniu gospodarza "Koła Fortuny" ocenił Jacek Kurski. Maffashion również stanęła po stronie wokalisty, a internauci stworzyli całą serię memów o występie byłego zapaśnika. Teraz okazuje się, że swoje trzy grosze dorzucił zagraniczny pisarz i dziennikarz, Andrew Mueller.

REKLAMA

Internauci tworzą memy o Rafale Brzozowskim po jego występie na Eurowizji 2021

Zobacz wideo

Rafał Brzozowski okiem zagranicznego pisarza

Rafał Brzozowski pojechał na Eurowizję 2021, a Polacy nie dawali mu wielkich szans na wygraną. Utwór "The Ride" nie podbił serc internautów, toteż bukmacherzy obstawiali, że Polak nie dojdzie do finału. Ich przewidywania okazały się trafne. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego na konkurs nie pojechała Alicja Szemplińska. Również Andrew Mueller - który pisze dla "The Independent", "The Guardian" czy "The Telegraph", autor takich prac, jak: "Rock & Hard Places" oraz "Carn: the Game, and the Country That Plays It" - nie mógł zrozumieć, dlaczego Polacy wystawili właśnie Rafała Brzozowskiego.

Eurowizja. Polski występ sprzed lat wspomniany w materiale. "Jeśli chcecie wygrać, pokazujcie tego mniej"

Publicysta na Twitterze komentował drugi półfinał Eurowizji. Okazuje się, że jeden ze swoich wpisów poświęcił polskiemu reprezentantowi na Eurowizji. Jego tweet nie spodoba się nie tylko Brzozowskiemu, ale też... prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Mueller zastanawiał się, czy wokalista jest synem prezydenta, sugerując niejako, że tylko w taki sposób Brzozowski mógł trafić na Eurowizję.

Czy Polska wystawiła syna prezydenta czy kogoś takiego? Nie mogę wymyślić innego wyjaśnienia - napisał na Twitterze po występie Brzozowskiego.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy Andrew Mueller cieszył się nawet, że na jego Twitterze jest coraz więcej obserwatorów z Polski). Niektórzy byli rozbawieni słowami pisarza, inni próbowali wyjaśnić, kim jest Rafał Brzozowski i tłumaczyć, że naszego reprezentanta nie wyłonili Polacy, ale specjalna komisja telewizji publicznej.