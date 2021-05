Książę William atakuje BBC. Chodzi o pamiętny wywiad Diany. "Sposób, w jaki go przeprowadzono, wpłynął na to, co powiedziała moja matka"

Księżna Diana zgodziła się w 1995 roku na wywiad z Martinem Bashirem. Jej wyznania były szokujące, co było skutkiem manipulacji, jakiej została poddana. BBC ukrywało ten fakt przez lata. Jak na te zdarzenia zareagował książę William?

REKLAMA

Zobacz wideo

Podczas wywiadu manipulowano księżną Dianą. Książę William wydał oświadczenie i zaatakował BBC. Jest wściekły

Zapewne wszyscy pamiętają, w jakich okolicznościach doszło do zaostrzenia się konfliktu między księżną Dianą a księciem Karolem. Spencer wyznała w wywiadzie dla BBC, że miała romans, ale przede wszystkich dała do zrozumienia, że tego samego dopuścił się wcześniej jej mąż - przyszły król. Diana wspomniała o istnieniu trzyosobowego małżeństwa (ona, Karol oraz Camilla Parker-Bowles), a po latach dowiadujemy się, że zrobiła to, ponieważ została zmanipulowana przez prowadzącego "Panoramy". Obojętny na najnowszy raport The Dyson Investigation nie pozostał książę William.

Uważam, że kłamliwy sposób, w jaki przeprowadzono wywiad, w znacznym stopniu wpłynął na to, co powiedziała moja matka. Wywiad przyczynił się do pogorszenia relacji moich rodziców i od tego czasu zranił wiele innych osób" - grzmiał w oświadczeniu 38-latek.

Świadomość, że niepowodzenia BBC w znacznym stopniu przyczyniły się do jej strachu, paranoi i izolacji, które pamiętam z ostatnich lat z nią, przynosi nieopisany smutek - dodał.

Głos w tej sprawie zabrał także młodszy syn księżnej Diany, który choć nie wymienił konkretnego medium w swojej wypowiedzi, wyraził pewną nadzieję.

Tym, którzy przyjęli jakąś formę odpowiedzialności, dziękuję za jej posiadanie. To pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości i prawdy - wyznał książę Harry.

Wspomniany wywiad księżnej Diany z Martinem Bashirem oglądało wówczas 20 milionów ludzi na całym świecie. Brytyjczycy byli w szoku, a sama zainteresowana opowiedziała o kontrowersyjnych szczegółach swojego życia prywatnego.