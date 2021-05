Oprah Winfrey i książę Harry wspólnie stworzyli serial dokumentalny "The Me You Can't See". W produkcji wystąpiła Lady Gaga, która w rozmowie z dziennikarką opowiedziała o swoich traumatycznych przeżyciach. Wyznała, że była gwałcona, maltretowana i przetrzymywana wbrew swojej woli. Gwałciciel uwolnił ją, kiedy wokalistka zaszła w ciążę i zachorowała. Artystka podczas wywiadu poruszyła też kwestię późniejszych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Lady Gaga u Oprah: Byłam maltretowana, zamknięta przez wiele miesięcy

21 maja w AppleTV+ wyemitowano premierowy odcinek serialu dokumentalnego "The Me You Can't See" z udziałem Lady Gagi. Laureatka Oscara wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy miała 19 lat i była wielokrotnie gwałcona przez producenta muzycznego. Gwiazda nie podała jego nazwiska, przyznała, że nie chciałaby stanąć z nim znów twarzą w twarz. Gaga ze łzami w oczach opowiedziała o tym, że długo nie mogła poradzić sobie z traumą.

Miałam 19 lat i pracowałam w biznesie, a producent powiedział do mnie:„ Zdejmij ubranie ". Odmówiłam i wyszłam, a on powiedział mi, że zniszczy całą moją muzykę. I nie przestawał. Nie przestał mnie nękać, a ja po prostu zamarłam i... nie pamiętam - mówiła.

Najpierw czułam ból, potem zdrętwiałam - usłyszeliśmy później.

Przyznała też, że była więziona przez kilka miesięcy, a po serii gwałtów odkryła, że jest w ciąży.

A potem byłam chora przez wiele tygodni. Zdałam sobie sprawę, że czuję ten sam ból, który czułam, kiedy gwałciciel, przez którego zaszłam w ciążę, porzucił mnie na rogu domu moich rodziców, bo czułam się chora i wymiotowałam. Byłam maltretowana, zamknięta w pracowni przez wiele miesięcy - mówiła.

Wokalistka długo zmagała się z zespołem stresu pourazowego, okaleczała się i próbowała popełnić samobójstwo. Leczyła się psychiatrycznie. Jak przyznała, powrót do zdrowia zajął jej dwa i pół roku, ale byle błahostka sprawia, że ból powraca.

Lady Gaga już przed laty otworzyła się na temat swoich traumatycznych przeżyć. Po raz pierwszy o tym, że została zgwałcona, opowiedziała w 2014 roku. Do gwałtu odniosła się w piosenkach takich jak "Swine" i „Till It Happens To You". Później wróciła do tych traumatycznych wspomnień w 2020 roku podczas rozmowy z Oprah Winfrey w programie "2020 Vision: Your Life in Focus".

