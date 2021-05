22 maja odbędzie się finał 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie, jak zwykle, wystąpią reprezentanci 26 krajów. Wśród nich nie zobaczymy Rafała Brzozowskiego, który w czwartkowym półfinale nie zachwycił widzów, wykonując "The Ride". Nie brakowało jednak emocji, których dostarczyła chociażby jedna z prowadzących konkurs, NikkieTutorials. Influencerka zdradzała, co robić, by wygrać Eurowizję oraz co robić, by jej nie wygrać. W materiale wyemitowano fragment polskiego występu sprzed siedmiu lat.

Eurowizja. NikkieTutorials: Jeśli chcecie wygrać, pokazujcie mniej tego... Polska się załapała

Historia Polski na Eurowizji jest ciekawa, smutna, ale można także określić ją jako bardzo różnorodną. Na przestrzeni ostatnich 27 lat wysyłaliśmy na konkurs zarówno utwory taneczne, ballady, jak i piosenki w klimacie folkowym. Do takich należeli "My Słowianie", których w Kopenhadze w 2014 roku wykonali Cleo oraz Donatan. Na scenie towarzyszyły im Ola Ciupa, która robiła pranie w misce, oraz Paula Tumala, która ubijała masło. To właśnie te pomysły uznane zostały przez NikkieTutorials za te, które nie sprzyjają wygrywaniu Eurowizji.

Jeśli chcecie wygrać, pokazujcie mniej tego... - powiedziała, prezentując także fragment ukraińskiego występu z 2013 roku, podczas którego mężczyzna biegał w kołowrocie.

Warto jednak dodać, że Nikki nie do końca ma rację. Polska propozycja z 2014 roku spodobała się widzom, bo Cleo i Donatan zajęli w finale 14. miejsce (jak na nasze możliwości to bardzo dobry wynik), a o nietypowym i nieco kontrowersyjnym występie było głośno na całym świecie. Do tej pory obejrzano go prawie 7 mln razy.

