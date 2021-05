20 maja odbył się drugi półfinał Eurowizji 2021. Polski reprezentant Rafał Brzozowski nie odniósł sukcesu i nie przeszedł do finału. Komentatorzy do ostatniej chwili mieli nadzieję, że stanie się inaczej, niestety Europa nie doceniła piosenki "The Ride" i świetlnego widowiska na scenie. A jak zareagował sam zainteresowany? My już wiemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje swój wynik na Eurowizji

Eurowizja. Kurski komentuje występ Brzozowskiego. "Energetyczne show". Początek zabawny

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski komentuje swój wynik prosto z Rotterdamu

Po skończonym występie polska ekipa udała się do swojej loży. Tam humory dopisywały do ostatniej chwili. Rafał Brzozowski dodał nagrania z centrum Ahoy w Rotterdamie, gdzie cały zespół z Polski dobrze się bawił, wymachiwał polskimi flagami i uśmiechał się do kamery.

Jesteśmy po prostu oszołomieni tym wszystkim, co tu się dzieje. Jest niesamowicie. Jest fantastycznie - mówił Rafał Brzozowski w trakcie koncertu.

Po odczytaniu wyników awansu do finału, entuzjazm nieco opadł. Jednak wokalista nie stracił pozytywnego nastawienia.

Kochani, no nie wiem, co powiedzieć. Daliśmy z siebie po prostu wszystko, co się dało. Bawiliśmy się świetnie. To była największa przygoda mojego życia, fantastyczna. Nie udało się, ale trzeba umieć przegrywać. Ja dziękuję za tę przygodę, za to wielkie wsparcie, które czułem - powiedział po ogłoszeniu wyników.

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski zaśpiewał. Szansa, potem nadzieja... W końcu klops

Zwrócił się także do tancerzy z grupy "Volt" Agustina Egurroli, którzy towarzyszyli mu na scenie.

To była najlepsza ekipa, z jaką mogłem pracować, genialna, fantastyczna. Po prostu daliśmy czadu! Dziękuję z całego serca - powiedział o polskiej ekipie towarzyszącej mu w Rotterdamie.

Na koniec Rafał Brzozowski pogratulował sukcesu reprezentantom innych krajów. Finał Eurowizji odbędzie się w sobotę, 22 maja o godzinie 21:00.