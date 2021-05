W drugim półfinale Eurowizji 2021, który odbył się 20 maja, wystąpiło 17 państw, w tym Polska. Do finału awansowało 10 krajów, ale nasz reprezentant, Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride", nie przeszedł dalej. Internauci postanowili w zabawny sposób skomentować wydarzenia z tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji za pomocą memów. Rafał został "królem Internetów".

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski został bohaterem memów

Występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021 od początku budził spore i mocno sprzeczne emocje. Bukmacherzy nie dawali mu zbyt wielu szans, również sposób wyboru tego kandydata na reprezentanta Polski nie należał do najbardziej transparentnych na świecie. Do końca nie było wiadomo, czy Rafał będzie mógł wystąpić na scenie - na początku tygodnia poinformowano, że wśród polskiej delegacji jedna z osób miała koronawirusa. Wszyscy zostali poddani kwarantannie, jednak ostatecznie okazało się, że nasz reprezentant mógł zaprezentować swój talent wokalny.

Rafał wystąpił na scenie w Rotterdamie z piosenką "The Ride", napisaną przez Szwedów i tworzoną po to, żeby porwać widownię eurowizyjną. Niestety, Rafał nie porwał ani jurorów, ani publiczności swoim utworem. Brzozowskiemu nie udało się zakwalifikować do finału, co dla wielu nie było wielkim zaskoczeniem. Od czwartkowego wieczoru internet opanowały memy z Rafałem w roli głównej. Internauci na bieżąco komentowali w sieci występ polskiego reprezentanta i trzeba przyznać, że niektóre z nich trafiają w sedno.

Eurowizja 2021: Kiedy odbędzie się finał?

Finał 65. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę 22 maja. Będzie go można oglądać o godzinie 21:00 na antenie TVP1.

Oglądaliście drugi półfinał? Co myślicie o występie Rafała Brzozowskiego?