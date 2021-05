Rafał Brzozowski stanął na scenie w hali Ahoy w Rotterdamie, by reprezentować Polskę w Eurowizji 2021. Jego występ i utwór "The Ride" od początku budziły wiele emocji - internauci, krytycy czy bukmacherzy nie dawali prowadzącemu "Koło Fortuny" wielkich szans na wygraną. W obronie muzyka stanęła jednak Maffashion.

REKLAMA

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski zaśpiewał. Szansa, potem nadzieja... W końcu klops

Zobacz wideo Rafał Brzozowski przygotowuje się do Eurowizji. Śpiewa "The Ride" pod prysznicem?

Eurowizja 2021. Maffashion o występie Rafała Brzozowskiego

W czwartkowy wieczór 20 maja Maffashion pochwaliła się, że włączyła telewizor, by obejrzeć Eurowizję 2021. Influencerka nie relacjonowała swoim obserwatorom całego drugiego półfinału, ale pokusiła się o komentarz do występu Rafała Brzozowskiego. Na swoim InstaStories dopingowała polskiego reprezentanta na Eurowizji.

Przepraszam musiałam. Rafcio dajesz - napisała, kiedy muzyk wyszedł na scenę.

Julia Kuczyńska nie jest fanką twórczości Brzozowskiego, ale apelowała o to, by okazać mu wsparcie. Uznała, że to jest wokaliście potrzebne, zwłaszcza że jeszcze nim wyjechał na Eurowizję, wylała się na niego fala hejtu.

Można typa nie słuchać, można się śmiać i można być złym na decyzje Kurskiego, ale nie ma co hejtować. Facet przez ostatnie tygodnie został tak zmieszany z błotem, zwyzywany, obrażany... Szczerze, to ja się dziwię, że znalazł siły stanąć na tej scenie - napisała.

A później apelowała:

Obojętne, jakie to jest, weźmy trochę się wspierajmy.

Maffashion komentuje występ Rafała Brzozowskiego Fot. Instagram/ maffashion_official

Maffashion komentuje występ Rafała Brzozowskiego Fot. Instagram/ maffashion_official

Michał Wiśniewski broni Brzozowskiego. Na Eurowizji widzi Dodę. "Komu bym źle życzył?"

Eurowizja 2021. Powinna pojechać Alicja Szemplińska?

Przypomnimy, że w zeszłym roku na Eurowizji miała reprezentować nas Alicja Szemplińska. Ze względu na pandemię COVID-19 imprezę jednak odwołano. Wiele osób miało więc nadzieję, że to Alicja Szemplińska pojedzie w tym roku na konkurs. Wygląda na to, że Maffashion również należy do tego grona, bo w swoim instagramowym wpisie przywołała wokalistkę. Kuczyńska uznała, że Szemplińska poradziłaby sobie na scenie i wygrałaby konkurs.

Alicja Szemplińska, ty wiesz. Powinnaś jechać tam i to wygrać cyk pyk - napisała.

Myślicie, że Szemplińska faktycznie miałaby szansę dostać się do finału?