Natalia Lieber była uczestniczką poprzedniej edycji programu "Love Island". Dała się poznać jako otwarta, imprezowa 23-latka. Co prawda, nie przypadła do gustu swojemu partnerowi Karolowi, jednak widzowie mieli ubaw. Słynęła z bezpośredniego języka oraz barwnej osobowości. Kilka lat wcześniej, jako nastolatka wzięła udział w czwartej edycji programu "Projekt Lady", gdzie pod okiem m.in. Małgorzaty Rozenek próbowała przejść metamorfozę z imprezowiczki do damy. Zawsze była bowiem fanką powiększania ust i sztucznych, długich paznokci. Nie udało się i odpadła w dziewiątym odcinku. Później okazało się, że jest wierna dawnym przyzwyczajeniom. Po kilku latach wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Można śmiało powiedzieć, że ma nową twarz.

"Love Island". Natalia Lieber postawiła na poprawianie urody i jest temu wierna od lat

Natalię Lieber w "Love Island" widzowie mogli oglądać zaledwie w ubiegłym roku. Jednak od tamtego czasu sporo zmieniło się na twarzy instagramowej gwiazdy. Oprócz powiększania ust, Natalia Lieber przyznała, że zrobiła operację plastyczną nosa. Fani podejrzewają także, że powiększyła piersi. Niektórzy fani mieli problem z rozpoznaniem Natalii na zdjęciach po programie.

Kojarzyłam nazwisko i wiedziałam, że byłaś w "Love Island", ale nie poznałam cię - napisała fanka pod jednym ze zdjęć byłej uczestniczki na Instagramie.

Wygląda na to, że Natalia Lieber dobrze czuje się w swojej skórze, ponieważ na jej profilu można podziwiać wiele odważnych zdjęć w skąpych stylizacjach. A wam jak podoba się twarz Natalii po zmianach?

