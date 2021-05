Rafał Brzozowski 20 maja wystąpi na Eurowizji 2021, by reprezentować Polskę. Wokalista w najnowszym z wywiadów opowiedział o tym, jaką sekretną broń szykuje na swój występ.

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski o swojej tajnej broni na występie

Rafał Brzozowski pojechał na Eurowizję 2021 z piosenką "The Ride". Krytycy, internauci czy bukmacherzy nie dają muzykowi wielkich szans na wejście do finału. Brzozowski nie traci jednak humoru i optymistycznie podchodzi do swojego występu. Udowodnił to m.in. w najnowszym wywiadzie dla Radia Zet. Muzyk w czwartkowy poranek porozmawiał z dziennikarzami stacji - Agnieszką Kołodziejską i Robertem Karpowiczem. Podczas telefonicznej rozmowy zdradził, w jakim stroju pojawi się na scenie. W przeciwieństwie do konkurencji stawia na prostotę. Nie dla Brzozowskiego obcasy, wymyślne kostiumy, pióra, cekiny czy inne ozdoby.

Wokalista i występujący z nim tancerze będą w garniturach. Okazuje się jednak, że te nie są takie zwyczajne. Ich sekret tkwi z specjalnym, rozciągliwym materiale.

My raczej klasycznie. To są takie specjalne garnitury, ale one są ciekawe, bo są rozciągliwe i można w nich różne wymyślne układy robić - zachwalał.

Można robić wygibasy - podchwyciła Kołodziejska.

Wypowiedź dziennikarki rozśmieszyła muzyka, który przyznał, że właśnie o takie właściwości materiału chodziło. Przypomnijmy, że całość stylizacji uzupełniają lampki, które wokalista i tancerze trzymają w dłoniach.

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski o samotności w hotelowym pokoju

Brzozowski dodał też, że ostatnie dni spędził w samoizolacji w pokoju hotelowym (ze względu na pozytywny test na koronawirusa w swojej ekipie), toteż nie miał możliwości nawiązać żadnych nowych znajomości ani też romansów. Gospodarz "Koła Fortuny" jeszcze przed występem będzie przechodził kolejny test na koronawirusa, ale nic nie wskazuje na to, że jego występ jest zagrożony.