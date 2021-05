A$AP Rocky potwierdził związek z Rihanną. Zdradził plany pary na przyszłość

Rihanna do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Po tragicznych wydarzeniach z Chrisem Brownem straciła zaufanie do mężczyzn. Została dotkliwie pobita, a zdjęcia jej opuchniętej i posiniaczonej twarzy obiegły cały świat. Na jakiś czas wstrzymała się z randkowaniem i skupiła się na swojej karierze, potem jednak łączono ją m.in. z raperem A$AP Rockym. Plotkowano, że piosenkarka i raper są w związku od 2019 roku, gdy po raz pierwszy zostali przyłapani na randce. Podejrzenia fanów się potwierdziły.

REKLAMA

Zobacz wideo Taylor Swift rozstała się z Harrisem. Będzie nowy hit? Te gwiazdy przekuły złamane serce w największe przeboje

Beatrice wbiła szpilę Meghan. Odpłaciła się jej w dzień trzeciej rocznicy ślubu

Rihanna i A$AP Rocky są parą

Rihanna przez trzy lata spotykała się saudyjskim biznesmenem, Hassan’em Jameel’em, jednak związek ten nie przetrwał próby czasu. Koniec relacji był podobno spowodowany tym, że biznesmen za bardzo chciał kontrolować artystkę. Mężczyzna pochodzi z konserwatywnej rodziny, która miała problem z zaakceptowaniem jego wybranki.

Piosenkarka nie afiszuje się swoim życiem prywatnym. W mediach społecznościowych próżno szukać romantycznych zdjęć z obecnym ukochanym. Długo łączoną ją i A$AP Rocky'ego w parę wyłącznie na podstawie plotek. W końcu raper zabrał głos i potwierdził związek. W wywiadzie dla magazynu GQ wyznał, jak ważna jest dla niego piosenkarka.

Miłość mojego życia. Moja dama - powiedział o Rihannie

Przyznał, że będąc w związku z piosenkarką nie ma problemu z zachowaniem wierności. Dodał, że to Rihanna jest "tą jedyną".

Myślę, że kiedy wiesz, że ona jest tą jedyną, czujesz się komfortowo gdy wchodzisz w monogamię - zdradził w wywiadzie raper.

A$AP Rocky szczerze odpowiedział na pytanie, jak widzi się w roli ojca. Raper nie ukrywał, że jeśli będzie mu dane mieć rodzinę, to chciałby zostać najlepszym ojcem. Widać, że związek pomiędzy tą dwójką kwitnie. Raper nigdy nie był tak zakochany.

Maja Bohosiewicz szuka pracownika. Punkt o zdrowiu oburzył internautów

Myślicie, że teraz Rihanna chętniej będzie mówić o swojej relacji z ukochanym?