Salma Hayek wyjawiła, że przeszła COVID-19. Z jej relacji wynika, że choroba zdecydowanie jej nie oszczędziła, aktorka była bliska śmierci i przez długi czas dochodziła do siebie. W dalszym ciągu nie czuje, że odzyskała pełnię sił.

Salma Hayek o COVID-19

Aktorka przeszła COVID-19 na początku pandemii koronawirusa. O swoich doświadczeniach z chorobą opowiedziała, udzielając wywiadu magazynowi "Variety". Przyznała, że przez ostatni rok próbowała dojść do pełni zdrowia.

Z Hayek było tak źle, że lekarz nie ukrywał przerażenia jej stanem zdrowia. Aktorka jednak wbrew rozsądkowi i zaleceniom uparła się, że nie chce być przetransportowana do szpitala, co jej sugerowano i zalecano. Nie ukrywała, że czuła się tragicznie, ale uparcie odmawiała hospitalizacji.

W efekcie przeżyła prawdziwy horror. Doprowadziła się do takiego stanu, że zagrożone było jej życie. Koniecznością było podanie jej tlenu i odizolowanie od bliskich na siedem tygodni. W tym czasie walczyła o powrót do zdrowia.

Byłam przekonana, że nie wyjdę z tego żywa - powiedziała Salma.

Całe szczęście udało jej się zwalczyć chorobę, choć nie było to łatwe. Po długim leczeniu i rekonwalescencji Salma Hayek wróciła już nawet do pracy - została zaproszona do współpracy z Lady Gagą przy filmie "House of Gucci" w reżyserii Ridleya Scotta. Salma wcieliła się w przyjaciółkę filmowej Patrizii Reggiani, skazanej za zlecenie morderstwa własnego męża.

Aktorka od zawsze dbała o siebie i przykładała uwagę do tego, co je. Po przebytym COVID-19 skupiła się na powrocie do sił. Okazało się jednak, że mimo zdrowego trybu życia nie ma tyle samo energii, co wcześniej. Mimo to stara się nie zwalniać tempa i cały czas angażuje się w nowe projekty filmowe.

Przed nią nowe wyzwanie aktorskie - zagra w komedii akcji u boku Ryana Reynoldsa i Samuela L. Jacksona. Niebawem będzie też można zobaczyć ją w filmie z gwiazdorską obsadą: "Hitman's Wife's Bodyguard", który jest kontynuacją filmu z 2017 roku, "The Hitman's Bodyguard".

My zaś traktujemy historię Salmy jako przestrogę dla nas wszystkich. Nie bagatelizujcie objawów u siebie i swoich bliskich.