Krzysztof Krawczyk junior - biologiczny syn Krzysztofa Krawczyka - 19 maja spotkał się w sądzie ze swoją macochą, Ewą Krawczyk. Chodzi o testament, wedle którego to wdowa dziedziczy wszystko po zmarłym muzyku. Prawniczka Krzysztofa Krawczyka juniora w rozmowie z Onetem opowiedziała, co działo się podczas pierwszej rozprawy.

Prawniczka Krzysztofa Krawczyka juniora: Zostało sporządzonych więcej testamentów

Krzysztof Krawczyk junior walczy o zachowek po ojcu. Czy go otrzyma? Sąd jeszcze nie zadecydował. Podczas pierwszej rozprawy, na której syn Krzysztofa Krawczyka spotkał się z Ewą Krawczyk, okazało się, że owszem, Krzysztof Krawczyk zapisał wszystko żonie. Jednak okazało się też, że muzyk w obecności notariusza wcześniej sporządził inne dokumenty. Teraz wdowa musi je okazać przed sądem.

Postępowanie nie zakończyło się dzisiaj. W toku postępowania okazało się, że zostało sporządzonych więcej testamentów i wnioskodawczyni musi je dostarczyć do sądu. Wtedy wyznaczony zostanie kolejny termin rozprawy. Sąd musi porównać treść wszystkich testamentów - powiedziała mecenas Monika Kucwaj-Zarzycka, która broni interesów Krzysztofa Krawczyka juniora.

Prawniczka dodała też, że z poprzednich dokumentów może jednak wynikać, że wdowa dziedziczy wszystko.

Jednakże z poczynionych ustaleń wynika, że do całości spadku i tak będzie powołana w całości Ewa Krawczyk - powiedziała w rozmowie z Onetem.

Krzysztof Krawczyk junior twierdzi, że ojciec w przeszłości mówił mu o dokumencie, w którym oprócz Ewy Krawczyk został ujęty on i brat artysty, Andrzej. Ewa Krawczyk zaprzecza tym doniesieniom.

Sporządził testament 15 września 2020. To jest ostatni testament. Był wcześniejszy testament w 2002 roku. Też w formie aktu notarialnego i też w nim dziedziczę wszystko - powiedziała przed sądem żona zmarłego.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy przyjaciela Krzysztofa Krawczyka, Mariana Lichtmana. Muzyk przyznał, że nigdy nie wiedział, że zostało sporządzonych więcej testamentów. Nie może jednak uwierzyć, że Krzysztof Krawczyk nie zostawił nic synowi.

Krzysztof był człowiekiem wrażliwym, kochał swojego syna i nigdy w życiu nie dałby krzywdy zrobić synowi. Nie wierzę w to, że dla młodego nic nie było - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Krzysztofowi Krawczykowi juniorowi przysługuje jedna trzecia spadku?

47-letni Krzysztof Krawczyk junior cierpi na padaczkę, przez co, jak podaje jego prawniczka, nie jest zdolny do pracy. Stan zdrowia syna Krzysztofa Krawczyka pogorszył się, gdy ten jako nastolatek przeżył ciężki wypadek samochodowy (spowodował go wokalista, który zmęczony wsiadł za kierownicę). Krzysztof Krawczyk junior doznał wówczas poważnych obrażeń ciała - miał uszkodzony pień mózgu.

Krzysztof Igor będzie starał się o zachowek, ponieważ jest stale niezdolny do pracy. Przysługuje mu jedna trzecia z całości spadku - powiedziała "Faktowi" mecenas Monika Kucwaj-Zarzycka.

Krzysztof Krawczyk junior przed rozprawą przyznał, że nie chce podważać testamentu ojca, ale stara się by prawda wyszła na jaw.