Natalia Oreiro zdobyła popularność w Polsce niemal 20 lat temu. Wcielała się wtedy w Milagros w telenoweli "Zbuntowany anioł". Widzowie pokochali jej perypetie, a sama Natalia Oreiro stała się światowej sławy gwiazdą. Do dziś uwielbiana jest w m.in. Polsce i w Rosji. Teraz świętuje 44. urodziny.

REKLAMA

Polka na TikToku do złudzenia przypomina Natalię Oreiro: Jak ze "Zbuntowanego anioła"

Zobacz wideo Lewandowscy świętowali urodziny Laury. Były balony i wymyślny tort

Natalia Oreiro skończyła 44 lata. Zrobiła sobie odważną sesję

Z okazji urodzin gwiazda postanowiła zapozować do odważnych zdjęć. Wrzuciła je na Instagram i możemy zobaczyć, że przed obiektywem pozowała jedynie w kokardzie na szyi i w spodniach. Nagi biust zasłoniła dłońmi. Na kolejnych zdjęciach Natalia Oreiro ma na sobie biustonosz bandeau.

Wszystkiego najlepszego dla mnie. Byk z ascendentem Byka - napisała Natalia Oreiro w opisie zdjęcia.

Pod fotografią posypały się urodzinowe życzenia dla gwiazdy. Fani nie mogli też wyjść z podziwu nad urodą Natalii Oreiro, która według nich, zupełnie się nie zmieniła od roli Milagros. Trudno się z tym nie zgodzić!

Ciężarna księżniczka Beatrice przyłapana przez paparazzi. Widać już brzuch

Natalia Oreiro oczywiście nie grała jedynie w "Zbuntowanym aniele". Można ją było także zobaczyć w telenoweli "Kachorra to ja" oraz "Jesteś moim życiem". W 2010 roku zagrała w filmie "Miss Tacuarembó". Wystąpił też w filmie "Gilda - No me arrepiento de este amor", który był oparty na życiorysie tragicznie zmarłej piosenkarki muzyki cumbia. Artystka zrobiła także karierę muzyczną. Zadebiutowała w 1998 roku singlem "Que si, que si". Później wydała utwór "Cambio Dolor", który kojarzycie zapewne ze "Zbuntowanego anioła". Ostatni album Natalia Oreiro nagrała w 2016 roku. Artystka kilka razy wystąpiła w Polsce, a ostatni raz 31 grudnia 2019 roku podczas "Sylwestra marzeń z Dwójką".

Prywatnie od 20 lat Natalia Oreiro jest żoną muzyka Ricarda Mollo, z którym ma dziewięcioletniego syna Merlina.