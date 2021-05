Minął ponad miesiąc od śmierci Krzysztofa Krawczyka, a o artyście nie przestaje się mówić. Głównie za sprawą jego prywatnych spraw, o których publicznie postanowił przypomnieć m.in. jego syn, Krzysztof Krawczyk junior. Mężczyzna pojawił się teraz w sądzie, by walczyć o zachowek po ojcu.

REKLAMA

Syn Krzysztofa Krawczyka na ulicy śpiewał utwory ojca. Są nagrania

Krzysztof Krawczyk junior nie otrzymał alimentów. Dodatkowo, po śmierci ojca okazało się, nie został uwzględniony w testamencie, a cały majątek został przepisany żonie artysty. Ponoć Ewa Krawczyk chce się z nim dogadać, ale domaga się, aby ten zrezygnował z prawników. Wtedy miałby otrzymać "coś" ze spadku. Mężczyzna jednak zjawił się w sądzie.

ZOBACZ: Żona Krzysztofa Krawczyka chce dogadać się z jego synem w sprawie spadku. Złożyła mu propozycję, ale chce żeby zrezygnował z pozwu

W Zgierzu odbyła się rozprawa, podczas której pojawił się Krzysztof junior, a także Ewa Krawczyk. Mężczyzna nie zamierza podważać testamentu ojca, który Krawczyk sporządził w 2020 roku i cały majątek i prawa do stworzonych utworów zapisał żonie.

Chcę tylko, żeby prawda wyszła na jaw. Ja się niczego nie boję, bo niczego nie oczekiwałem. Tylko teraz zostałem sam, nie ma mamy, nie ma taty. Przedtem miałem chociaż świadomość, że tata jest - powiedział Krzysztof Junior tuż przed rozprawą w rozmowie z Faktem.

Pełnomocnik syna Krzysztofa Krawczyka wyznała, że 47-letni mężczyzna, który choruje na padaczkę, nie jest zdolny do samodzielnej pracy i potrzebuje finansowego wsparcia.

Krzysztof Igor będzie starał się o zachowek, ponieważ jest stale niezdolny do pracy. Przysługuje mu jedna trzecia z całości spadku - powiedziała Faktowi adwokat Monika Kucwaj-Zarzycka.

Jak się okazało, Krzysztof Krawczyk początkowo sporządził inny testament. Było to w 2002 roku, ale we wrześniu ubiegłego roku jego treść została zmieniona. W związku z tym sąd postanowił odroczyć sprawę i ustalić, czy oba dokumenty nie są ze sobą sprzeczne w znaczącym stopniu. Choć Krzysztof junior twierdzi, że ojciec w przeszłości mówił mu o dokumencie, w którym oprócz Ewy Krawczyk został ujęty on i brat artysty, Andrzej, to żona wokalisty na sali sądowej zaprzeczyła doniesieniom, według których w poprzedniej wersji testamentu artysty Krzysztof Junior dziedziczył część jego majątku.

Sporządził testament 15 września 2020. To jest ostatni testament. Był wcześniejszy testament w 2002 roku. Też w formie aktu notarialnego i też w nim dziedziczę wszystko - powiedziała sądowi żona zmarłego wokalisty.

TVP organizuje koncert ku pamięci Krawczyka. Na scenie Piaseczny?