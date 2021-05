Demi Lovato w środę podzieliła się z fanami ważną wiadomością. Przyznała, że wreszcie ma odwagę powiedzieć o tym, że jest osobą niebinarną i wskazała, jak się do niej zwracać.

Demi Lovato jest osobą niebinarną

Demi Lovato nagrała na Instagramie wideo, na którym określiła się jako osoba niebinarna. Oznacza to, że jej/jego płeć nie wpisuje się w podział na kobiety i mężczyzn. Może więc mieć płynną tożsamość płciową albo nie identyfikować się z żadną płcią. Przyznała, że przeszła długą drogę, by zaakceptować siebie - nie zawsze skupiała się na sobie, ale teraz chce to zmienić.

Spędziłam większość życia, dorastając na waszych oczach. Widzieliście moje wzloty, upadki i wszystko pomiędzy. Moje życie było nie tylko moją podróżą. Żyłam też dla tych, którzy są po drugiej stronie aparatów i kamer.

Demi poinformowała, że od teraz prosi, by używać wobec niej/niego zaimków "they/them".

Dziś jest dzień, w którym tak bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z wami czymś więcej z mojego życia - z dumą informuję, że identyfikuję się jako osoba niebinarna i oficjalnie będę zmieniać moje zaimki na they/them. To efekt uzdrawiającej pracy nad sobą i autorefleksji, którą wykonałam/em. Wciąż się uczę i zaglądam w siebie. Dzielenie się tym z wami to dla mnie wkroczenie na kolejny poziom odkrywania swoich słabości. Robię to dla tych, którzy dotąd nie byli w stanie podzielić się tym, kim naprawdę są, ze swoimi bliskimi. Proszę, żyjcie dalej w swojej prawdzie i wiedzcie, że przesyłam wam wiele miłości.

Przesyłamy Demi dużo wsparcia!

