NikkieTutorials, a właściwie Nikkie de Jagers (ur. 1994), jest jedną z czterech prowadzących podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie. Gwiazda już od 2014 roku zajmuje się branżą beauty na Youtubie, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami i poradami na temat makijażu. W 2020 roku, już jako uznana youtuberka, zasłynęła wyznaniem, że urodziła się jako chłopiec.

TVP wycięło fragmenty koncertu, w których pojawiła się transpłciowa prowadząca. Internauci oburzeni, a telewizja się tłumaczy

Eurowizja 2021. Kim jest transpłciowa prowadząca NikkieTutorials?

65. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany w Holandii, czyli kraju, z którego pochodzi i w którym mieszka influencerka makijażu NikkieTutorials. Przez swoją działalność na Youtubie, jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych Holenderek na całym świecie, a także istotnym głosem na rzecz praw LGBT. Choć zawodowo niewiele ma wspólnego z muzyką, to właśnie z tych dwóch względów jej obecność podczas Eurowizji nie powinna dziwić.

NikkieTutorials - makijaż

NikkieTutorials masową popularność zdobyła dzięki filmikowi "Power of Makeup" z 2015 roku, kiedy podzieliła twarz na pół - z makijażem i bez niego. Jagers chciała ukazać, jak ogromna siła tkwi w samym makijażu. Filmik stał się hitem wiralnym na całym świecie - dziś ma ponad 42 miliony odsłon, a sama Nikkie prawie 14 milionów subskrybentów na Youtubie. Nikkie z równym sukcesem prowadzi także konto na Instagramie, które można znaleźć pod nickiem @nikkietutorials. Tam obserwuje ją ponad 14 milionów osób.

NikkieTutorials - zmiana płci

Nikkie de Jagers jest transseksualną kobietą. Urodziła się w ciele mężczyzny, jednak - jak tłumaczyła w swoim wideo "Coming out" na Youtubie - od zawsze wiedziała, że czuje się kobietą. Jej kuracja hormonalna rozpoczęła się, kiedy miała zaledwie 14 lat. Choć w jej planach nie było zwierzenie się z przeszłości z całym światem, to zmusiły ją do tego osoby z otoczenia, które szantażowały sprzedaniem do prasy informacji o korekcie płci.

NikkieTutorials - partner

Partner Nikkie nazywa się Dylan Drossaers. Widzowie kanału Jagers mogą kojarzyć go z jej filmików, w których często się pojawia. Kobieta wyznała, że na początku znajomości z Dylanem ukrywała fakt korekty płci, w obawie o rozłam relacji. Jej lęki okazały się jednak niesłuszne - para dziś jest narzeczeństwem.

NikkieTutorials - ocenzurowana przez TVP na "Eurovision: Shine a light"

W ubiegłym roku Telewizja Polska wyemitowała transmisję koncertu ''Eurovision: Shine a light. Niestety, polscy widzowie nie mogli obejrzeć całości, ponieważ stacja postanowiła usunąć fragmenty, w których pojawiała się słynna transpłciowa prowadząca - Nikkie de Jagger, z kanału Nikkie Tutorials.

