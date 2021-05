Kilka dni temu media obiegła informacja o przypadku zakażenia się koronawirusem wśród członków polskiej delegacji na tegorocznej Eurowizji. Nie podano do informacji, o kogo dokładnie chodziło. Wszyscy zostali poddani izolacji w hotelu i czekali na kolejne testy, przez co Rafał Brzozowski nie pojawił się na turkusowym dywanie podczas ceremonii otwarcia konkursu. Na szczęście jego wynik testu okazał się negatywny, więc będzie mógł wystąpić w półfinale.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Rafał Brzozowski zakumplował się z Edytą Górniak? "Czuję od niej wsparcie"

"Eurowizja 2021". Rafał Brzozowski otrzymał negatywny wynik na koronawirusa. Będzie mógł wystąpić

Dzięki negatywnemu testowi na COVID-19 Rafał Brzozowski będzie mógł wystąpić podczas drugiego półfinału w czwartek, ale to niejedyny ważny występ, który go czeka. W środę zaprezentuje się także na próbie przed półfinałem. Będzie to tyle istotny wykon, bo oceniany przez jurorów. Przypomnijmy, że ich głosy są tak samo ważne, jak głosy widzów. Obowiązuje system głosowania 50:50. Mamy nadzieję, że w tym roku jurorzy będą nam nieco bardziej przychylni niż w poprzednich latach.

Faworytami tegorocznego konkursu są reprezentanci Malty, Włoch oraz Francji. Niestety bukmacherzy nie dają szans naszemu przedstawicielowi. Szanse Rafała Brzozowskiego z piosenką "The Ride" zostały wycenione przez bukmacherską firmę Beftan na jedynie dwa promile, czyli 0,16 procent.

Będziecie oglądać w czwartek zmagania Rafała Brzozowskiego w walce o finał?

Eurowizja 2021 - drugi półfinał. O której wystąpi Rafał Brzozowski? Jak oddać głos?

ZOBACZ TEŻ: Rafał Brzozowski i jego szanse na zwycięstwo w konkursie Eurowizji nadal bliskie zeru. Ale jest światełko w tunelu