Lara Gessler i Piotr Szeląg zrobili sobie krótką przerwę od opieki nad kilkumiesięczną córką i pierwszy raz od jej narodzin spędzili nastrojowy wieczór w jednej z warszawskich knajp. Randka młodych rodziców była na tyle udana, że postanowili pochwalić się nią na Instagramie. Mama Neny pokazała stylówkę, którą wybrała na tę okazję.

Wreszcie można było się wyszykować - napisała.

Lara Gessler odsłania wdzięki na kolacji z ukochanym

Z okazji moich imienin - Lary (18 Maja) - rodzice mieli wczoraj randkę. Pierwszą, prawdziwą randkę, odkąd Nena się urodziła. Wreszcie można było się wyszykować i pójść wieczorem do restauracji. Cudo! - zachwalała podekscytowana córka Magdy Gessler.

Celebrytka dołączyła do wpisu fotorelację z romantycznego wieczoru. Do wiosennej, kolorowej sukienki maksi z odkrytymi ramionami i wycięciami na plecach dopasowała czerwone kowbojki, które nadały stylizacji mocnego charakteru.

Gust Lary docenili nie tylko internauci, ale również inne gwiazdy. Aleksandra Żebrowska skomentowała post Gessler emotikonami w kształcie ognia, a Agnieszka Włodarczyk napisała:

Buty sztos!

Podobne zdanie na temat miały mniej znane użytkowniczki Instagrama.

Przepięknie. Sukienka - petarda!

Wyglądałaś obłędnie. A te plecy... Jak milion dolarów - komplementowali.

Popularna restauratorka dziękowała za miłe słowa i dodatkowo radziła młodym mamom, aby co jakiś czas również pozwoliły sobie na odrobinę odpoczynku od rodzicielskich obowiązków, ponieważ według Lary "umordowany rodzic to żaden powód do dumy". Zgadzacie się?

