Piotr Cyrwus był przez wiele lat utożsamiany z rolą Ryśka Lubicza z serialu "Klan". Aktor dopiero po 15 latach stwierdził, że potrzebuje nowych wyzwań aktorskich. Cyrwus stopniowo zaczął udzielać się w innych serialach - jak chociażby "Na Wspólnej" - w których grał postaci będące nieco w kontrze do poczciwego Ryśka serialu TVP. Ostatnia rola aktora, która była kolejnym mocnym zerwaniem z wizerunkiem, pochodzi z filmu krótkometrażowego "Fanatyk", gdzie zagrał wędkarza Andrzeja Gałeckiego. Jak się okazuje, postać wykreowana przez Cyrwusa doczeka się kontynuacji.

Piotr Cyrwus w nowym serialu

Cyrwus zagra w serialu, który zostanie stworzony na podstawie filmu "Fanatyk". Jak donosi "Super Express", aktor za udział w produkcji ma zainkasować nawet... 100 tys. złotych. Przypominamy, że krótkometrażowy obraz "Fanatyk" powstał na podstawie tzw. "copypasty" o wędkarzu, znanej internautom jako "Mój stary to fanatyk wędkarstwa". Choć zdjęcia do serialu już się rozpoczęły, to nie została podjęta ostateczna decyzja gdzie zostanie wyemitowany.

Aktor wciąż kojarzy się widzom jedynie z ciapowatym Rysiem z serialu, ale od dawna stara się zerwać z przyczepioną mu niesłusznie łatką. Ta produkcja jest kolejnym krokiem w dobrą stronę. (...) Kręcony jest serial na podstawie filmu "Fanatyk". Film miał zaledwie 30 min, dlatego powstają dodatkowe sceny. Prawdopodobnie serial będzie dostępny w telewizji albo na Netfliksie. Trwają rozmowy.

Zdjęcia do produkcji miały rozpocząć się w marcu. Czekacie na nowy serial z udziałem Cyrwusa czy wolelibyście powrót z zaświatów Ryśka do "Klanu"?