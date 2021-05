Eurowizja 2021 - drugi półfinał. Jak poradzi sobie Rafał Brzozowski? Dzisiaj sądny dzień [RELACJA NA ŻYWO]

Jesteśmy w samym środku jednego z największych europejskich konkursów muzycznych. Przed nami drugi półfinał Eurowizji 2021, na którym Polskę reprezentować będzie Rafał Brzozowski. Choć od początku bukmacherzy nie dają mu zbyt wielkich szans, my mimo wszystko nadal mamy nadzieję, że nie będzie to miejsce ostatnie. Zaśpiewał już w czasie próby jurorskiej, a dzisiejszego wieczoru Rafał zaprezentuje się jako szósty, zaś sam konkurs rozpoczyna się o godzinie 21:00. Bądźcie razem z nami - będziemy na żywo relacjonować występy kolejnych reprezentantów 17 krajów. Zaczynamy razem z Rotterdamem - o godzinie 21:00!

Godzina 21:47

Gruzja - Tornike Kipiani - "You"

Gruzja dzień przed swoim występem zajmowała smutne, ostatnie miejsce w rankingach eurowizyjnych. Melancholijna ballada nie porwała bukmacherów i raczej nie zapewni też Tornike awansu do finału.

Godzina 21:45

Co niektórym (a mi na pewno) może wydawać się zaskakujące, w przeciwieństwie do wielu zespołów o mocno losowej nazwie, dziewczyny Hurricane mają związek z prawdziwym huraganem. Ten w 2017 roku zniszczył część Karaibów, zaś założyciel trio, Zoran Milinkovic, był w ekipie wolontariuszy, pracujących na miejscu w usuwaniu szkód. Wrócił do Serbii i stworzył żeńskie trio, które nazwał "Huragan", zaś utworem "Irma, Maria" (tak nazywały się huragany, pustoszące Karaiby) dziewczyny miały wesprzeć poszkodowanych przez żywioł.

Godzina 21:44

Serbia - Hurricane - "Loco Loco"

Serbski Huragan miał atakować przede wszystkim rzadkim ostatnio na Eurowizji językiem ojczystym. To nie tylko wyjątkowa sytuacja na samej Eurowizji, ale również dla występującego trio. Dziewczyny - Sanja, Ivana i Ksenia - śpiewają głównie po angielsku.

Godzina 21:41

Czy Islandia wreszcie pierwszy raz w historii swoich występów zwycięży w Eurowizji? Zaskoczyliby tym również bukmacherów, którzy nie są aż tak optymistyczni. Ja jednak nie ukrywam, że trzymam za nich kciuki - Islandia kolejny raz myśli poza schematami i może wreszcie zostanie za to doceniona.

Eurowizja 2021 - Islandia Fot. Eurovision Song Contest - YouTube

Godzina 21:40

Islandia - Daði og Gagnamagnið - "10 Years"

A oto jedni z tegorocznych faworytów! Islandia ponownie postawiła na coś spoza popowego standardu. Niestety nie zobaczymy ich na żywo - ze względu na koronawirusa w ekipie zdecydowano, że Islandia zaprezentuje się (zgodnie z zasadami) na wykonanym wcześniej nagraniu.

Prócz frontmana Dadiego na nagraniu widzimy najbliższe mu muzykujące osoby - siostrę, żonę i przyjaciół.

Godzina 21:39

Natalia Gordienko - tak samo jak reprezentantka Grecji Stefania - postawiła na tego samego człowieka, który z Eurowizją od lat zna się bardzo dobrze. Dimitris Kontopulos pomaga w tym roku właśnie nie tylko Grecji, ale również Mołdawii.

Gordienko jest nie tylko wokalistką, ale również DJ-ką. Ma też coś wspólnego z Rafałem Brzozowskim - podobnie, jak on, też jest prezenterką w programie telewizyjnym.

Eurowizja 2021 - Mołdawia Fot. Eurovision Song Contest - YouTube

Godzina 21:37

Mołdawia - Natalia Gordienko - "Sugar"

Dla Natalii Gordienko to kolejny występ na Eurowizji. Reprezentowała Mołdawię również w 2006 roku i poszło jej całkiem nieźle - choć konkursu nie wygrała, to zajęła 20. mmiejsce na 37 występujących krajów. To był jednak również rok, w którym występowało fińskie Lordi, a jak być może pamiętacie - tamten występ niełatwo byłoby przebić.

Godzina 21:34

I jak oceniacie występ Rafała?

Godzina 21:28

Polska - Rafał - "The Ride"

O wyborze Rafała Brzozowskiego i jego piosence napisano już chyba wszystko. Dajmy mu zatem zaprezentować siebie i przedstawić tegoroczną polską propozycję na scenie. Oto "The Ride"!

Eurowizja 2021 - Polska - Rafał Brzozowski Fot. Eurovision Song Contest - YouTube

Godzina 21:27

Niezależnie jednak od jego doświadczenia ze sceną, bukmacherzy nie dają mu szans na zwycięstwo, ale być może wejdzie do sobotniego finału.

Eurowizja 2021 - Austria Fot. Eurovision Song Contest - YouTube

Godzina 21:25

Austria - Vincent Bueno - "Amen"

Vincent Bueno od lat jest związany z muzyką. Występował z musicalach, licznych muzycznych show, pośrednio reprezentował już nawet Austrię w Eurowizji w 2017 roku - dołączył do głównego wykonawcy, Nathana Trenta, na scenie w Kijowie.

Godzina 21:23

Nie bardzo rozumiemy, dlaczego razem ze Stefanią na scenie pojawili się ludzie bez ciał, ale ok.

Eurowizja 2021 - Grecja Fot. Eurovision Song Contest - YouTube

Stefania jest Greczynką, ale urodziła się i wychowała w Holandii, tam też brała udział m.in. w "The Voice Kids". Miała też jednak okazję wystąpić w czasie greckiego rozdania muzycznych nagród, i tam za kulisami spotkała Dimitrisa Kontopulosa, eurowizyjnego wyjadacza. Spytała go wprost, czy mogłaby reprezentować Grecję i tak, dwa lata później, widzimy ją dzisiaj na scenie.

Godzina 21:21

Grecja - Stefania - "Last Dance"

Grecja postawiła na team, który ma ogromne doświadczenie w produkcji eurowizyjnych utworów, które jednak niekoniecznie okazują się później hitami. W tym roku reprezentuje ich młodziutka - najmłodsza w tegorocznym konkursie - 18-letnia Stefania Liberakakis. Nie jest to dla niej pierwsze starcie z Eurowizją - w 2016 roku reprezentowała z koleżankami... Holandię w czasie Eurowizji Junior.

Godzina 21:19

Benny Cristo to kolejny z licznych uczestników Eurowizji, który miał śpiewać również w 2020 roku.

Benny to jednak człowiek wielu talentów. Jest nie tylko muzykiem, ale również sportowcem (złoty medal a potem tytuł Championa Europy w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu w 2017 roku).

Niestety, bukmacherzy dają Benny'emu jeszcze mniejse szanse na zwycięstwo, niż Rafałowi Brzozowskiemu.

Eurowizja 2021: Czechy Fot. Eurovision Song Contest - YouTube

Godzina 21:16

Czechy - Benny Cristo - "Omaga"

"Omaga", czyli - jak za moment usłyszymy - "O M G" w nieco absurdalnej pisowni, to tegoroczna propozycja naszych południowych sąsiadów. Piosenkę wykonuje 33-letni Benny Cristo, czeski muzyk o korzeniach w dalekiej Angoli. Ma doświadczenia w wielu konkursach i programach muzycznych, jest jednym z popularniejszych młodych wykonawców w Czechach.

Godzina 21:14

Uku Suviste z muzyką związany jest od dziecka, a w ostatnich latach brał udział w licznych estońskich wersjach znanych muzycznych programów. Był w "Twoja twarz brzmi znajomo", "The Voice" oraz w kilku wersjach estońskich eliminacji do Eurowizji. Próbował w 2017, potem w 2019 i dopiero w 2020 roku mu się udało - niestety, koronawirus pokrzyżował ówczesne plany.

Na szczęście Estończycy nie zrezygnowali z Uku. Choć ogłosili ponowny konkurs na reprezentację, pozwolili mu wystartować w półfinale, który ostatecznie wygrał.

Z ciekawostek pozamuzycznych, Uku Suviste w 2010 roku został ogłoszony "najseksowniejszym mężczyzną Estonii".

Eurowizja 2021: Estonia Fot. Eurovision Song Contest / YouTube

Godzina 21:12

Estonia - Uku Suviste - "The Lucky One"

Estonia ściga się z Polską o zajęcie 30. miejsca w konkursie. Miłosne westchnienia Uku Suviste nie dadzą Estonii zapewne miejsca w finale.

Godzina 21:10

Senhit tymczasem kolejny raz reprezentuje San Marino w konkursie Eurowizji. Dokładnie 10 lat temu Senhit Zadik Zadik pierwszy raz wystąpiła na scenie eurowizyjnej, jednak nie zakwalifikowała się do finału.

Senhit stawia w "Adrenaline" na nieco afrykańsko-arabskie rytmy. Dzień przed występem bukmacherzy dawali jej szanse na przejście do finału konkursu, choć na samo zwycięstwo Senhit raczej nie ma się co nastawiać.

Eurowizja 2021: San Marino Fot. Eurovision Song Contest / YouTube

Godzina 21.07

San Marino - Senhit - "Adrenalina"

San Marino postawiło na gwiazdę z importu. Razem z Senhit wystąpi na scenie raper Flo Rida, którego bez wątpienia znacie z utworu "Good Feeling" sprzed 10 lat.

Godzina 21.04

A oto prowadzący:

Eurowizja 2021 - prowadzący na scenie w Rotterdamie Fot. TVP / screen

Godzina 21:01

Zaczynamy!! Jako pierwsze zaprezentuje się San Marino, najpierw jednak moment na część artystyczną.

Godzina 20:50

Zanim jednak sama Eurowizja rozpocznie się w czwartkowy wieczór na dobre przypominamy, że niestety - nie można oddać głosu na Polskę będąc w Polsce. Przypomina o tym również sam Rafał Brzozowski. Razem z nim namawiamy jednak Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju - nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście mogli oddać głos na Rafała. Instrukcję znajdziecie m.in. tutaj > > >