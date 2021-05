Charles Grodin zmarł we wtorek 18 maja. Amerykański aktor od kilku lat zmagał się z poważną chorobą nowotworową - szpiczakiem mnogim. Pod koniec kwietnia świętował 86. urodziny. O jego śmierci poinformował dziennikarzy "The New York Times" syn gwiazdora. Grodin miał okazję zagrać między innymi u boku Roberta De Niro i wystąpić w filmie Romana Polańskiego.

Kariera aktorska Charlesa Grodina

Dla aktorstwa i występów na Broadwayu zrezygnował w młodości ze studiów. Na szklanym ekranie debiutował w 1968 roku w reżyserowanym przez Romana Polańskiego "Dziecku Rosemary". Później jego kariera rozwijała się w błyskawicznym tempie. Grodin zagrał w kultowym "King Kongu" oraz w "Paragrafie 22" Mike’a Nicholsa. Sukces zawdzięcza głównej roli w komedii "Lekkoduch", w której wystąpił w 1972 roku.

W "Zdążyć przed północą" wcielił się w drugoplanową postać - Jonathana Mardukasa. W tej produkcji miał okazję współpracować między innymi z Robertem De Niro, który odgrywał wówczas pierwszoplanową rolę.

Charles Grodin, Robert De Niro East News

Grodin ostatni raz pracował nad kreacją aktorską w wyemitowanym w 2017 roku "Życiu prywatnym kobiety współczesnej". Wcześniej zyskał popularność dzięki dwuczęściowej serii filmów familijnych o słynnym psie Beethovenie. Charles wcielił się tam w głowę rodziny Newtonów - właścicieli wspomnianego czworonoga.

Artysta realizował się również jako pisarz. Był twórcą wielu sztuk teatralnych i autorem książek. Uznanie zdobył także dzięki prowadzonemu przez jakiś czas talk show. W 1977 roku otrzymał nagrodę Emmy za komediowy program telewizyjny z udziałem Paula Simona.

Pogrążonej w żałobie rodzinie aktora składamy szczere kondolencje.

