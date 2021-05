Paulina Krupińska dzieli życie na dwa domy. Pracuje w stolicy, mieszka w górach. To na południu kraju ma z mężem swoje lokum, w którym wychowuję niespełna sześcioletnią córkę oraz czteroletniego syna. Do tej pory celebrycka para starała się nie publikować w sieci wizerunku pociech - do zdjęć Antosia oraz Jędrzej pozowali zazwyczaj tyłem. To, które pojawiło się ostatnio na Instagramie prezenterki "Dzień dobry TVN", może więc zaskakiwać. Zachwytom jednak nie ma końca.

Paulina Krupińska udostępniła wizerunek córki. "Kiedy dziecko miało dziecko". Fani w szoku: Boziu, to ty?!

We wtorkowe popołudnie na Instagramie Pauliny Krupińskiej pojawiło się jej urocze zdjęcie z córą. Antosia wówczas smacznie spała sobie na ramionach mamy, kiedy ta buszowała po sklepie. Gwiazda opatrzyła tę pamiątkową fotografię następującym opisem:

Kiedy dziecko miało dziecko. To były czasy...

Pod postem nie brakowało komplementów głównie pod adresem 28-letniej mamy.

Wyglądasz na tym zdjęciu jak nastolatka!

Mam wrażenie, oczywiście sądząc po zdjęciach, że czas się w pani przypadku zatrzymał - wciąż ma pani tak samo dziewczęcą urodę! Urocze zdjęcie.

Nadal piękna, tylko teraz jedynie bardziej dojrzalsza.

Swój zachwyt wyraziła także Maffashion, publikując znaczącą emotikonę w postaci czerwonego serca.

Tak jak wspomnieliśmy, Antosia to starsza pociecha Pauliny i Sebastiana. Małżeństwo doczekało się w 2017 jednak drugiego dziecka - 15 maja na świecie pojawił się Jędruś, który kilka dni temu skończył cztery lata. Dumna mama pochwaliła się w sieci zdjęciem tortu. Chłopiec lubi dinozaury!

