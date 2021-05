Agnieszka Włodarczyk jak dotąd nie skarżyła się na ciążę. Od początku mówiła, że czuje się świetnie i poza wydłużonym snem nie odczuwała przykrych objawów. Jednak ostatnio się to zmieniło. Aktorka zbliża się do rozwiązania, a co za tym idzie, jej brzuch jest już duży i odczuwa tego skutki. Poskarżyła się fanom na charakterystyczną dla tego okresu dolegliwość - opuchnięte nogi. Przez to nie może być tak aktywna, jakby chciała i coraz więcej czasu spędza, leżąc w łóżku.

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk mówi o swoich dolegliwościach w ciąży

Agnieszka Włodarczyk mówi o swoich dolegliwościach w ciąży

Aktorka opowiedziała fanom na Instagramie, co jej dolega. Postanowiła poprawić sobie nastrój i wybrała się na pedicure.

Niestety, z kostkami jest ewidentnie coraz gorzej. Waga coraz większa i stopy nie są przyzwyczajone do dźwigania takiego ciężaru. A ja jadę pierwszy raz, od nie wiem jak długiego czasu, na pedicure. Nie jestem już w stanie sama sobie go robić, więc zasłużyłam na odrobinę luksusu - powiedziała na InstaStories.

Agnieszka Włodarczyk zaczyna odczuwać dolegliwości ciążowe fot. instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial

Po wypadzie na miasto Agnieszka Włodarczyk wróciła do domu. Dolegliwości się nasiliły, więc postanowiła przez resztę dnia odpoczywać.

Człowiek tyle chciałby zrobić, a nie mam jak. Po prostu mam opuchnięte nogi jak balony. Wreszcie takie łóżko się przydało, jak w szpitalu. Także dzisiaj leżę - powiedziała aktorka na nagraniu dla fanów.

Poprosiła także swoich obserwatorów o rekomendacje seriali. Do nagrania dodała dopisek "nieinstagramowa ciąża". Zamieściła także zdjęcie swoich opuchniętych stóp. Pocieszeniem dla gwiazdy może być nowy pedicure.

Ostatnio gwiazda pochwaliła się, jaki wózek, a raczej wózki - wybrała dla dziecka.

