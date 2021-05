Andrzej Piaseczny dokonał coming outu, a wcześniej publicznie skrytykował obecną władzę. Jak można było się więc spodziewać, muzyk nie otrzymał propozycji, by ponownie wystąpić w kolejnej edycji "The Voice Senior". Producenci zaczęli poszukiwania następcy i jak się okazuje, już ponoć znaleźli. Piaska ma zastąpić "królowa polskiej sceny".

"The Voice Senior". Kto zastąpi Andrzeja Piasecznego? "Super Express": Królowa polskiej sceny

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, bo już wiele razy miała się nie zgodzić na udział w "The Voice of Poland", do trenerskiego składu "The Voice Senior" dołącza ponoć Maryla Rodowicz. Z rewelacjami przyszedł w środę "Super Express".

Jak udało nam się ustalić, TVP szykuje wielkie zmiany w składach trenerskich całej serii programów "The Voice", które będą nagrywane już latem. Piasecznego w edycji dla seniorów ma według naszych informacji zastąpić sama... Maryla Rodowicz. Na udział niekwestionowanej królowej polskiej sceny w takim programie czekano od lat - czytamy na stronie tabloidu.

Redakcja Plotka próbowała skontaktować się z pracownikiem artystki, jednak do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. "Super Express" podaje ponadto, że z ciepłą posadą trenera "The Voice Senior" pożegna się także Witold Paszt. Powód? Telewizja Polska zapragnęła ponoć, by w kolejnym sezonie programu jurorkami były same kobiety. Niespotykane, aczkolwiek ciekawe rozwiązanie.

Przypomnijmy, w zeszłym sezonie w czerwonych fotelach zasiadały Alicja Majewska oraz Izabela Trojanowska. Myślicie, że artystki nie stracą pracy? Castingi z jurorami ruszają już niebawem, więc decyzję władz TVP oraz producentów show poznamy niebawem.