Eurowizja 2021. Romans Norwegii i Azerbejdżanu. Tix i Efendi są parą?

18 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2021. Do dalszej rozgrywki przeszło dziesięć państw, które mają szansę wygrać tegoroczny konkurs. Wśród nich znajdują się m.in. reprezentanci Norwegii i Azerbejdżanu, Tix i Efendi, między którymi ma rozkwitać płomiennie uczucie.

W dniu rozpoczęcia tegorocznej edycji Eurowizji w sieci huczało od plotek na temat rzekomego flirtu dwójki uczestników Eurowizji. Chodzi o reprezentantkę Azerbejdżanu Efendi oraz reprezentanta Norwegii - Tiksa. Plotki o swoim romansie zaczęli sami zainteresowani. Najpierw to Tix zadedykował piosenkę Efendi za pośrednictwem Instagrama. Mężczyzna pod postem z piosenką napisał wówczas:

Eurowizyjna piosenka o miłości zadedykowana Azerbejdżanowi. Otaguj kogoś, kto powinien to zobaczyć (wskazówka: jej imię zaczyna się od "E").

Mężczyzna nie musiał długo czekać na reakcję Efendi. Piosenkarka odpowiedziała mu nagraniem, na którym śpiewa i pozdrawia wokalistę.

To jednak nie koniec. Po publicznych zaczepkach na Instagramie Efendi nagrała filmik, w którym zostawia wokaliście prezent w jego garderobie. Mężczyzna odpowiedział zdjęciami oraz nagraniem, na którym śpiewa utwór o dość sugestywnym tytule "My Heart Is Yours".

Fani Eurowizji nie ukrywają swojej ekscytacji. W komentarzach na mediach społecznościowych Efendi i Tiksa czytamy:

To najsłodsza rzecz na świecie!

Nie wierzę, że to naprawdę się dzieje.

Co więcej, para była potem widziana wspólnie w kawiarni. Myślicie, że faktycznie rodzi się między nimi uczucie? A może tak naprawdę znają się od dawna?