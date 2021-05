We wtorkowy wieczór na scenie w Rotterdamie królowały szalone stylizacje. Niektórzy artyści sięgnęli po klasykę, jednak większość postawiła na nowoczesne, czasami bardzo dziwne rozwiązania. Nie zabrakło piór, skrzydeł i intrygujących nakryć głowy. Jak wypadli?

Eurowizja. Artyści zaszaleli ze stylizacjami. Nie zabrakło kiczu

Jako pierwszy wystąpił zespół The Roop z Litwy, który według fanów Eurowizji ma szansę bić się o podium. Kapela cieszy się ogromną popularnością w swoim kraju i we wtorek zaprezentowała utwór "Discoteque". Uwagę zwrócił przede wszystkim strój lidera grupy. Wokalista zaprezentował się w żółtym komplecie i obcasach, w których świetnie poruszał się po scenie.

Eurowizja fot. Eurowizja screen

Stylizacją zaskoczyła też reprezentantka Rosji Manizha. Wokalistka zaprezentowała się w stroju matrioszki, nawiązującym do jej tadżyckich korzeni. Nie zabrakło nowoczesnego nakrycia głowy, którym zabłysnęła już wcześniej na imprezie otwarcia. W wizualizacjach podczas jej występu mogliśmy zobaczyć tradycyjne rosyjskie obrazy, ikony, ale też rosyjskie kobiety.

Eurowizja fot. Eurowizja screen

Szwecję reprezentował 19-letni Tusse. Wokalista wygrał szwedzkie preselekcje z utworem "Voices", zdobywając największą ilość głosów w historii. Na scenie w Rotterdamie zaprezentował się w satynowym kostiumie, bogato ozdobionym biżuterią. Przy zbliżeniu kamery uwagę zwracały pomalowane na czarno-czerwono paznokcie.

Eurowizja fot. Eurowizja screen

Na Eurowizję do Rotterdamu nie dotarła delegacja Australii. Mimo to we wtorkowy wieczór mogliśmy zobaczyć nagrany wcześniej występ Montaigne. Wokalistka postawiła na futurystyczny, lateksowy strój i tęczową fryzurę.

Eurowizja fot. Eurowizja screen

Show w czasie pierwszego półfinału skradła stylizacja reprezentanta Norwegii. TIX pojawił się przebrany za anioła. Wystąpił w okularach, opasce i długim puchatym płaszczu, do którego doczepione były olbrzymie skrzydła. Na dodatek był skuty łańcuchami.

Eurowizja fot. Eurowizja screen

Na seksowny strój postawiła reprezentantka Cypru, Elena Tsagrinou. W tanecznym utworze artystka zaprezentowała się w skąpym, bogato zdobionym kostiumie, którego nie powstydziłaby się Lady Gaga.

Eurowizja fot. Eurowizja 2021