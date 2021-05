Zbliża się Eurowizja 2021. To impreza, która w naszej pamięci kojarzy się już nie tylko z Abbą, Edytą Górniak, ale i również Conchitą Wurst, która w 2014 roku wygrała konkurs i była na językach wszystkich komentujących. Co dziś słychać u Conchity?

Eurowizja 2021. Conchita Wurst wciąż robi furorę. Zobaczcie, jak dziś wygląda

Oceniając karierę Conchity po Eurowizji, możemy spokojnie przyznać, że nie był to jednoroczny fenomen. Wurst wciąż rozwija swoją karierę i chętnie pokazuje się w nowych odsłonach. Conchita Wurst wygrała Eurowizję w 2014 roku i od tej pory cieszy się dużym, międzynarodowym zainteresowaniem. Poniżej prezentujemy wam najbardziej aktualny klip Conchity do utworu "Malebu". Teledysk miał premierę pod koniec kwietnia bieżącego roku.

Na instagramowym profilu Conchita często dzieli się nie tylko przeżyciami, przemyśleniami, ale także metamorfozami, które przechodzi. Conchita, a właściwie Thomas Neuwirth, uwielbia bawić się wizerunkiem i oczekiwaniami, jakie wobec płci ma społeczeństwo.

Przypominamy, że za postacią Conchity stoi 32-letni Thomas Neuwirth - austriacki wokalista i drag queen. Mężczyzna w 2019 roku zapowiedział, że rozdziela postać Conchity Wurst i zaczął wydawać muzykę po prostu jako "WURST", co pozwoliło mu na bardziej męską formę scenicznej ekspresji. Dziś artysta zdaje się mieszać te dwa porządki.

Pewnie wielu z was zadaje sobie pytanie, w jaki sposób wypowiadać się o Conchicie - w formie męskiej czy żeńskiej? Wygląda na to, że artysta zostawia nam w tej kwestii dowolność. Neuwirth w wywiadach podkreśla, że nie jest transseksualną kobietą i obecnie identyfikuje swoją płeć jako neutralną. Dlatego w opisywaniu Conchity używa zaimków żeńskich, a kiedy odnosi się do siebie - męskich. Thomas porównuje postać Conchity do alter ego Beyonce (Sashy Fierce) i ekstrawaganckich ubrań Lady Gagi, które mają stanowić warstwę ochronną dla prywatnego artysty.