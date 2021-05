Brat Małgorzaty Rozenek dostanie pracę w TVP. Ma być jurorem w "You Can Dance. Nowa generacja"

Małgorzata Rozenek ma o pięć lat starszego brata. Misha Kostrzewski na co dzień mieszka z rodziną we Francji. Prezenterka chętne relacjonuje w mediach społecznościowych wspólne chwile, które spędza z bratem. Po jego ostatniej wizycie w Polsce kilka miesięcy temu internautki okrzyknęły go przystojniakiem na miarę Toma Cruise'a. Wiele wskazuje na to, że już niedługo polscy widzowie będą mogli coraz częściej oglądać Kostrzewskiego, a to za sprawą powracającego na antenę programu tanecznego.

Brat Małgorzaty Rozenek dostanie pracę w Telewizji Polskiej. Ma być jurorem w "You Can Dance. Nowa generacja"

Misha podobnie jak młodsza siostra ukończył szkołę baletową. W przeciwieństwie do niej nie porzucił tańca i wciąż jest aktywny zawodowo. Przez dekadę był solistą w Monte Carlo, a teraz tańczy i układa choreografie w operze w Lyonie.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że program "You Can Dance" powróci na ekrany w odświeżonej formie, ale nie w stacji TVN, a w Telewizji Polskiej. Pierwsze castingi mają ruszyć już w czerwcu Jak donosi informator serwisu Pudelek, jednym z jurorów ma być właśnie starszy brat Małgorzaty Rozenek.

Sam zainteresowany ani jego znana siostra nie potwierdzili jeszcze oficjalnie tych wieści. Jak tylko to zrobią, z pewnością o tym napiszemy.

Myślicie, że uda mu się skraść serca widzów tak, jak udało się to jego młodszej siostrze? Liczymy na to!

Małgorzata Rozenek porównała starszego brata do Toma Cruise'a

