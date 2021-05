Malta podobnie jak Polska jeszcze nigdy nie zwyciężyła w Eurowizji dla dorosłych. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku może się to zmienić. 18-letnia wokalistka Destiny, która będzie reprezentować swój kraj z piosenką "Je Me Casse" jest faworytką wśród bukmacherów. Fani mają nadzieję, że uda jej się powtórzyć sukces sprzed lat.

Zobacz wideo Rozmawiamy z najdłużej panującym zwycięzcą Eurowizji. Co Duncan Laurence przygotował na tegoroczny finał?

Destiny z Malty wygrała Eurowizję Junior. Teraz jest faworytką w konkursie dla dorosłych

Reprezentująca Maltę na tegorocznej Eurowizji w Rotterdamie Destiny jest jedną z faworytek. Bukmacherzy dają jej aż 13 procent szans na zwycięstwo. To o kilka punktów procentowych więcej niż pozostali faworyci, czyli zespół Maneskin z Włoch, czy piosenkarka Barbara Pravi z Francji.

Destiny wykona piosenkę "Je Me Casse". Mimo że jej tytuł jest francuski, utwór jest śpiewany w języku angielskim. Konkursowa piosenka cieszy rosnącą popularnością w sieci i zyskuje coraz to bardziej pochlebne recenzje. Z pewnością fani młodej piosenkarki liczą na to, że ta powtórzy sukces, który osiągnęła podczas Eurowizji Junior w 2015 roku.

Piosenkę Destiny możecie posłuchać poniżej.

Niestety bukmacherzy nie dają szans naszemu reprezentantowi. Szanse Rafała Brzozowskiego z piosenką "The Ride" zostały wycenione przez bukmacherską firmę Beftan na jedynie dwa promile, czyli 0,16 procent.

Po więcej zdjęć Destiny zajrzycie do naszej galerii na górze artykułu, a poniżej możecie obejrzeć jej występ z Eurowizji Junior w 2015 roku. Macie swoich faworytów w tegorocznym konkursie?

