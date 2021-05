Piotr Kraśko na co dzień otacza się naturą, bowiem wraz z rodziną osiedlił się w malowniczym Gałkowie. To właśnie tam znajduje się nadzorowana obecnie przez jego żonę Karolinę stadnina koni założona przez Ferensteinów. Dziennikarz korzysta więc z uroków mazurskich krajobrazów i często eksploruje lokalne jeziora i rzeki. Tym razem wybrał się w towarzystwie najmłodszego dziecka na spływ kajakowy po rzece Krutynia. Pięcioletnia Lara była tym faktem uradowana, co widać na udostępnionym w sieci obrazku.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Piotra Kraśki nie boi się zimnej wody!

Piotr Kraśko pokazał córkę. Do kogo jest podobna?

Lara przyszła na świat pięć lat temu i była wyczekaną córką małżeństwa Kraśków, które do tego czasu wychowywało wspólnie dwóch synów - Aleksandra i Konstantego. Po którym z rodziców dziewczynka odziedziczyła urodę? Blond włosy z pewnością są znakiem rozpoznawczym, który łączy ją z mamą, jednak internauci widzą w niej również Piotra.

Monika Zamachowska i Piotr Kraśko zawalczyli o dobre relacje

Podobieństwo Lary do taty można ocenić dzięki najnowszemu zdjęciu na instagramowym profilu Kraśki.

Wielki świat - może i wspaniały, ale w naszej kajakowej dwójce uznaliśmy z Larą, że mazurska Krutynia najpiękniejsza - opisał fotografię prezenter.

Na ten widok zareagowała dumna mama, która krótkim słowem "love" wyraziła miłość do córki. Inni internauci licytowali się natomiast, kogo przypomina mała Lara.

Córeczka tatusia bez dwóch zdań. Prześliczna.

Ja tu tatusia widzę. Córcia do pana podobna - twierdzili przedstawiciele tzw. teamu Piotra.

Niektórzy mieli jednak zupełnie odmienne zdanie.

Mała Karolinka!

Ale podobna do mamusi - pisali.

Według nas Lara to istna mieszanka genów!

Katarzyna Pakosińska wybrała się z córką na wycieczkę. Pokazała wspólne zdjęcie