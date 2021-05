Rafał Brzozowski od momentu potwierdzenia występu na Eurowizji 2021 nie cieszył się zbyt dużymi szansami na zwycięstwo. Piosenka "The Ride" nie zdobyła ani sympatii internautów, ani znaczących głosów w głosowaniu Europejskiej Unii Nadawców przed Eurowizją. Również w typowaniach bukmacherskich nasz reprezentant stał słabo. Nadal tak jest, lecz nieco się poprawiło. Rafał Brzozowski ma poniżej jednego procenta szans na wygraną, jednak w ogólnym rankingu podskoczył o jedno oczko do góry. Teraz zajmuje 37. miejsce na 39 państw. Nieco bardziej docenił go za to jeden z angielskich bukmacherów.

Rafał Brzozowski i jego szanse na zwycięstwo w Eurowizji - nadal marne, ale pojawiły się nowe szacunki

Londyńska firma bukmacherska Unibet dostrzegła w Rafale Brzozowskim większy potencjał niż pozostali. Szanse polskiego wokalisty na zwycięstwo w Eurowizji tamtejszy bukmacher ocenił na 26 procent. Tym samym wspiął się nieco w rankingu. Jednak niestety nic nie wskazuje na to, aby zagroził obecnym faworytom. Sam występ naszego reprezentanta stanął pod znakiem zapytania po tym, jak u jednej z osób w polskiej ekipie test na koronawirusa okazał się pozytywny. W razie gdyby okazało się, że Rafał Brzozowski nie może wystąpić, w telewizji wyemitowany zostanie wcześniej nagrany występ.

Obecnie faworytem są Włochy. Rockowy zespół Maneskin znalazł się na pierwszym miejscu w typowaniach bukmacherów. Jednak pierwsze miejsca w rankingu stale się zmieniają. Wśród czołowych miejsc wymienia się m.in. Francję i Maltę (2. i 3. miejsce).