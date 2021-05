"Gwiazdy, które wzięły udział w projekcie, spróbują wnieść do życia swoich nowych znajomych powiew energii i inną perspektywę. Także dla nich to będzie czas na chwilę refleksji i docenienie tego, co się ma" - takimi słowami stacja TTV zapowiadała emisję nowego programu "To tylko kilka dni".

REKLAMA

Jeszcze przed udostępnieniem pierwszego odcinka w mediach społecznościowych nie brakowało opinii, że tworzenie formatu rozrywkowego skupionego wokół spędzenia tytułowych "kilku dni" celebryty z osobą z niepełnosprawnością to oczywista promocja samych aktorów czy muzyków. Bo czy po udziale w takim programie ktoś spodziewa się, że Misiek Koterski czy Basia Kurdej-Szatan powiedzą coś, co nas zaskoczy? Stwierdzą coś więcej, niż to, że życie osoby z niepełnosprawnością i jej opiekunów jest trudne, pełne wyrzeczeń? Tego właśnie obawiali się m.in. dziennikarz Wojtek Sawicki, cierpiący na dystrofię mięśniową Duchenne'a i stand-uperka Ola Petrus, chorująca na achondroplazję. Już na kilka dni przed premierą krytykowali programową wizję i próbę zmierzenia się z tematem niepełnosprawności. Nie zgadzali się na taki sposób wykorzystywania jej do życiowych przemyśleń celebrytów w stylu "inni mają gorzej, więc ja docenię to, co mam". Czy dzieląc się swoimi obawami, mieli ostatecznie rację?

Zobacz wideo Misiek Koterski o swojej przemianie: "Chciałem pokazać, że można inaczej"

Wojtek Sawicki odmówił udziału w show "To tylko kilka dni". Podał powody

Wrażenia po odcinku "To tylko kilka dni"

Jestem świeżo po pierwszym odcinku "To tylko kilka dni". Już sam tytuł programu jest prowokacyjny, bo wciąż mówi się o tym, że nikt, poza osobą z niepełnosprawnością oraz jej opiekunami nie jest w stanie zrozumieć, na czym polega życie z chorobą albo zaburzeniem. To przecież nie jeden czy dwa dni, bo właśnie tyle spędził z cierpiącym na czterokończynowe porażenie mózgowe Mateuszem Misiek Koterski. Już na początku widać dosyć "luźny" sposób realizacji programu - możemy przeczytać, że chłopak "ma super rodzinę i wiele planów". W tle gra hiphopowy utwór, a grafiki przedstawiające bohaterów show zostały stworzone w stylu pop art.

Zobacz też: "To tylko kilka dni". Ola Petrus ostro o programie "Cudowni rycerze na białych rumakach"

Przez pierwszych kilka minut, nie wsłuchując się w to, co się dzieje, zakładamy, że program przedstawi Mateusza jako silnego, nie odstającego od innych obywatela, który chce i potrafi cieszyć się z tego, co ma. To jeden z dwóch, najczęściej powtarzających się motywów pokazywania życia osoby z niepełnosprawnością - drugą opcją jest skupienie się na aspektach braku wsparcia ze strony państwa, trudnej miłości, cierpieniu całej rodziny i lęku, co będzie dalej. Zazwyczaj przemawiają wtedy opiekunowie - matki, które boją się, jak syn czy córka poradzi sobie, gdy zabraknie rodziców. Tego nie ma w "To tylko kilka dni". Tutaj widzimy głównie bohatera, Mateusza, który sam opowiada swoją historię. Pragnie stać się niezależny, wyprowadzić od rodziców. Chłopak skończył studia, pracuje jako grafik, chce się ożenić. Uważa, że to nie on ma źle, a osoby, które nie potrafią doceniać tego co mają i doszukują się ciągłych trudności na swojej drodze.

Nikt nie potrzebuje litości i ludzie muszą sobie to uświadomić. Wtedy nam będzie po prostu lepiej, nie? - mówi Mateusz do Miśka w pewnym momencie.

Wydaje się, że konwencja programu sprowadza się właśnie do takiego sposobu pokazania życia uczestnika - bez stygmatyzowania i sprowadzania do roli "ofiary". Ale czy na pewno? Widać tu też inny cel - nadawanie Mateuszowi niemal nadludzkich cech bohatera, pokazywanie, że sobie radzi i to dobrze radzi. Pragnie niezależności i ma świadomość swojej niepełnosprawności, ale widzi też rozwiązania, które pozwolą mu funkcjonować bez opieki. Mateusz nie wybrał tego, że jest chory, ani w jakim stopniu jest chory. Radzi sobie adekwatnie do sytuacji, pomagają mu w tym jego cechy charakteru, dzięki którym "chce do czegoś dążyć". Nie nazywamy kogoś bohaterem z powodu przezwyciężania trudności, nie wydaje się więc, by było to potrzebne w kontekście osób z niepełnosprawnością - to tylko dodaje niepotrzebny podział na "nich" i "nas".

A co w tym wszystkim robi Misiek? Organizuje Mateuszowi czas, pomaga w codziennych czynnościach, rozbawia. Ale czy do tego naprawdę potrzeba znanej twarzy na ekranie? Czy nie wystarczyłaby sama osoba Mateusza jako swego rodzaju ambasadora osób z niepełnosprawnością, bez przyklejania do niego celebryty? Dysproporcja dotycząca pokazywania niepełnosprawności w mediach jest ogromna i dobrze, że coraz częściej powstają programy, które udowadniają, że to nie tabu. Ale robienie show, w którym widzimy Mateusza i Miśka to znowu dzielenie świata na "ich" i "nas" - "niepełnosprawnych" kontra "aktorów". Czy naprawdę tu potrzeba takiego pośrednika, by temat był atrakcyjny, warty uwagi? Raczej nie.

Tymczasem już w opisie programu możemy przeczytać, że to "spotkanie dwóch światów". A świat jest przecież jeden. Pozwólmy być osobom chorym jego częścią, nie dzielmy dodatkowo, bo takie nazewnictwo tworzy kolejny, niewidzialny mur. Przecież w mediach jest coraz więcej przykładów na to, że niepełnosprawność pozwala na robienie wspaniałych rzeczy, a ludzie chcą tego słuchać i nie potrzeba do tego "gwiazdy", która będzie błyszczała.

Najlepszym przykładem są tutaj chociażby wspomniani wcześniej Ola (13 tysięcy obserwujących na Facebooku) i Wojtek (83 tysiące fanów na Instagramie), którzy zbudowali swoją popularność nie tylko i wyłącznie na mówieniu o chorobie, ale głównie na swoich dokonaniach, ciekawych dla świata opiniach.

Co w "To tylko kilka dni" jest więc błędem? Potrzeba zrobienia show. A nawet więcej - osoba z niepełnosprawnością, która dostaje możliwość spędzenia dnia z celebrytą, ale też i sam celebryta, "bawiący" bohatera odcinka swoją osobą. W jedną i drugą stronę nie brzmi to dobrze. Chcąc opowiadać o problemie, warto zwrócić uwagę na inne rzeczy niż zapewnienie osobie z niepełnosprawnością atrakcji i pokazanie w telewizji, że umie się cieszyć z życia. Oczywiście, widzimy też jej codzienne zmagania - ubranie, nakarmienie czy pomoc przy zniesieniu po schodach, ale przecież to tylko wierzchołek góry lodowej. Gdzie w tym wszystkim m.in. potrzeba ciągłej opieki, walka z urzędami o każdy grosz, długie oczekiwanie na wizytę u specjalisty?

Niskorosła uczestniczka "Mam Talent" o pozbawieniu Polek wyboru: Nie znam NIKOGO z niepełnosprawnością, kto chciał się z nią urodzić

Dużo było tutaj śmiechu, zabawy, normalności, ale przecież chcąc pokazać, jak żyje osoba z niepełnosprawnością przez tytułowe "kilka dni", warto zwrócić uwagę także na te mniej przyjemne aspekty. Decydując się na realizację takiego formatu, warto byłoby zrobić to wnikliwie. I bez używania do promocji znanych twarzy.