Książę Harry jest producentem serialu dokumentalnego, który porusza temat problemów psychicznych. W serii pod tytułem "The Me You Can't See" rozmawia i współpracuje z Oprah Winfrey. Właśnie ukazał się zwiastun materiału, w którym wystąpią i opowiedzą o swoim życiu gwiazdy Hollywood i sportu. Uwagę mediów zwróciła jednak Meghan Markle, która również pojawiła się w zwiastunie. Mimo że widać ją jedynie przez sekundę, w materiale będzie można ją zobaczyć w nieco innym wydaniu niż zazwyczaj. Żona księcia Harry'ego pokazała się w nieformalnym, domowym stroju. Miała na sobie białą koszulkę z napisem "Raising the future" oraz czarne dżinsy z paskiem. Dopatrzono się także lubianych przez nią kolczyków.

Meghan Markle pokazała się w charakterystycznej koszulce. Ile kosztuje?

Biała koszulka z czarnym napisem, którą miała na sobie Meghan Markle podczas nagrania to produkt brytyjskiej marki Mere Soeur. Firma specjalizuje się w projektach ubrań dla mam i dzieci. Bawełniany T-shirt "Raising the future" kosztuje w sklepie internetowym 27 funtów, czyli ok. 140 złotych i jest już promowany dopiskiem "noszone przez Meghan Markle". Żona księcia Harry'ego założyła tego dnia także kolczyki autorstwa Lorraine Schwartz - te same, które miała na urodzinach królowej Elżbiety II w 2019 roku, a także na premierze "Króla Lwa". Z tą samą projektantką biżuterii współpracował książę Harry, aby stworzyć pierścionek dla żony.

Kiedy w 2019 roku Meghan otrzymała białe body dla Archiego z podobnym napisem "The future" od tej samej marki, te ubranka dla niemowląt natychmiast się wyprzedały. Teraz może być podobnie z koszulką.

