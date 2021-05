Ariana Grande przechytrzyła paparazzi i wyszła za mąż w tajemnicy przed kimkolwiek! TMZ podaje, że wokalistka poślubiła Daltona Gomeza w swojej posiadłości w Montecito.

Ariana Grande wyszła za mąż! Wszystko utrzymała w tajemnicy. Kim jest jej wybranek?

Ariana Grande może mówić o prawdziwym szczęściu, będąc światowej sławy gwiazdą, zrobiła wszystko, co mogła, by zachować prywatną uroczystość w tajemnicy. Paparazzi nie czaili się w okolicy jej posiadłości, a na imprezie było obecnych około 20 osób - najbliżsi pary młodej.

Związek Ariany i Daltona nie trwa długo, a przynajmniej media wiedzą o nim od niedawna. Para potwierdziła, że jest razem na początku grudnia ubiegłego roku. Po dwóch tygodniach poinformowała, że zaręczyła się, publikując w sieci romantyczne zdjęcia. Fani mogli więc spodziewać się, że po pół roku zażyłej znajomości Grande i Gomez zdecydują się sformalizować związek. Na tę chwilę nie wiemy, jak w tym ważnym dniu wyglądała artystka. Możemy obstawić jednak, kto był jej druhną. Ja myślicie, poprosiła na świadkową wieloletnią przyjaciółkę z branży - Miley Cyrus?

Kim jest mąż Ariany Grande?

Dalton Gomez dba o swoją prywatność i nie jest osobą publiczną. Pochodzi z Południowej Kalifornii i od pięciu lat pracuje jako agent nieruchomości. Jest zatrudniony w firmie Aaron Kirman Group.

Mimo że sam nie jest związany z show-biznesem, to jednak zna sporo gwiazd. Do jego klientów należą bowiem m.in. artyści. Dalton jest znajomym m.in. Miley Cyrus.