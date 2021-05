Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rafał Brzozowski zaśpiewa "The Ride" podczas czwartkowego półfinału. Bukmacherzy nie dają naszemu kandydatowi jednak żadnych szans na to, by dzięki głosom widzów i jurorów dostał się do sobotniego finału. Humor nie opuszcza gwiazdora TVP, który zorganizował live'a i zapowiadał, że da z siebie wszystko. Krytyka? Nie przejmuje się nią.

Rafał Brzozowski: Mamy negatywne testy. Ten sam problem mają cztery inne kraje

Rafał Brzozowski opowiedział o tym, jak wyglądały jego ostatnie dni w Rotterdamie. Muzyk oraz jego ekipa jest zamknięta w pokojach, ponieważ u jednego z członków polskiej delegacji stwierdzono koronawirusa.

To nie jest fajna sytuacja, kiedy jesteśmy naszykowani i staramy się z próby na próbę robić coś lepiej, a nagle dowiadujemy się, że musimy zostać w pokojach - zaczął Brzozowski.

Rafał odpowiedział ponadto na zarzuty, jakoby pirotechnicznych ozdobników było podczas jego występu za dużo.

Krytykę znoszę bardzo dobrze i nie czytam pewnych rzeczy. Dochodzą mnie słuchy, że czasami poziom żenady w niektórych portalach sięga dna. Mogę tylko się pośmiać. Strasznie was niepokoi, że pirotechnika jest. Używamy jej, ponieważ chcemy wykorzystać te wszystkie możliwości. Mogliśmy to wykorzystać tylko trzy razy, nie mieliśmy okazji sprawdzić tego dokładnie. Próby trwają bardzo krótko.

Internauci dopytywali Rafała o tegorocznych faworytów. Choć wiele razy pomijał to pytanie, ostatecznie odpowiedział, że jest fanem piosenki z San Marino, Szwajcarii, Serbii oraz Włoch. Gwiazdora rozbawiło natomiast pytanie o grillową przekąskę.

Czy lubisz kiełbę z grilla?

Nie, nie jem mięsa ostatnio - opowiedział rozbawiony Rafał.

Na koniec polski kandydat na Eurowizję ocenił swoje szanse na wyjście z półfinału.

Jestem optymistą, myślę, że da się awansować do półfinału. Jesteśmy mocną drużyną, piosenka jest w klimacie eurowizyjnym i to jest po prostu to, co powinno być zrobione.

Pałacie takim samym entuzjazmem?