Książę Harry znów twarzą w twarz z Oprah Winfrey. W materiale sceny z pogrzebu księżnej Diany

Od premiery głośnego wywiadu księcia Harry'ego i Meghan Markle minęły już przeszło dwa miesiące. Tymczasem była książęca para robi, co w jej mocy, by tylko nie dać o sobie zapomnieć. Do sieci trafił właśnie zwiastun pierwszego serialu dokumentalnego wyprodukowanego przez księcia Harry'ego oraz Oprah Winfrey pt. "The Me You Can't See". I chociaż tym razem nic nie wskazuje na to, by po raz kolejny doszło do publicznego wylania rodzinnych brudów, to jednak wcale nie oznacza, że i tym razem nie poznamy szokujących szczegółów z życia byłych członków rodziny królewskiej.

Wkrótce premiera serialu dokumentalnego księcia Harry'ego i Oprah Winfrey. O czym będzie?

Wspomniany dokument ma poruszać problem zdrowia psychicznego w kontekście dzisiejszych czasów oraz panującej od przeszło roku pandemii koronawirusa. W serialu będziemy mogli zobaczyć nie tylko księcia Harry'ego i Meghan Markle, ale również Lady Gagę, Glenn Close, gwiazdy NBA: DeMar DeRozan, Langston Galloway oraz samą Oprah Winfrey. Ze zwiastuna wynika również, że były książę Sussex opowie o rezygnacji z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej, a także odniesie się do swojej relacji z księciem Karolem.

Wskazuje na to chociażby fakt, iż w zapowiedzi umieszczono archiwalne nagranie z pogrzebu księżnej Diany w 1977 roku. Ukazuje ono 13-letniego wówczas Harry'ego z żalem spoglądającego na trumnę swojej matki oraz rozmawiającego z nim księcia Karola. Serię dokumentalną będzie można zobaczyć na platformie Apple TV+.