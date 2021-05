Małgorzata Rozenek przez kilka lat starała się, by zajść z Radosławem Majdanem w ciążę. Determinacja, wiara i regularne wizyty u specjalistów sprawiły, że dzięki metodzie in vitro na świecie pojawił się Henryk. Chłopiec skończy roczek 10 czerwca, a znani rodzice już rozmyślają nad imprezą urodzinową. Celebrytka podczas ostatniego spotkania z reporterem Plotka dała do zrozumienia, że jej mąż chciałby mieć kolejne dziecko.

Małgorzata Rozenek chce mieć kolejne dziecko? Ona mówi jedno, "Radosław ma swoje plany"

Małgorzata Rozenek zaprosiła ostatnio dziennikarzy do siedziby swojej fundacji oraz showroomu marki "Mrs.Drama". Chętnie udzielała wywiadów. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że już niedługo startuje jej kanał na YouTubie.

Wyjeżdżamy w podróż kamperem w lipcu, myślę, że nam się to bardzo spodoba, mam ogromny plan z tym związany, ale nie wiem, jak się zmieścimy. To mnie martwi. Pracuję już jakiś czas nad swoim kanałem na YouTubie i wreszcie jestem w stanie go przygotować. Najważniejsze, że będziemy wszyscy razem.

W dalszej części rozmowy Małgorzata zdradziła, czy po urodzeniu Henryka pomyślała w takim sposób jak Ida Nowakowska, która po wyjściu ze szpitala wyraziła nadzieję, że "wróci tam czym prędzej w tej samej sprawie".

Nie, w mojej głowie była myśl: już nigdy więcej mnie tu nie zobaczycie (śmiech). Co prawda mój Radosław ma swoje plany, ale chyba dla nas ten temat jest zakończony, choć nigdy nie mówi nigdy. Kurczę, żeby Henryk wyszedł nam już wtedy, kiedy zaczęliśmy się o niego starać, to wtedy moglibyśmy o tym pomyśleć, wiesz... Problem polega na tym, że czujemy upływ czasu. Są pewne rzeczy, które w pewnym momencie ci się zamykają. Studia możesz skończyć na emeryturze, pojechać w podróż, jeśli zdrowie ci dopisuje, mając sto lat. To są rzeczy niezależne od wieku, ale jednak macierzyństwo i rodzicielstwo jest bardzo zależne od tego, że musisz zakładać taki przedział czasowy, który musisz poświęcić dzieciom. Moja mama mówi, że starość zaczyna się wtedy, kiedy wiesz, że nie możesz sobie już kupić szczeniaka, a dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy nie możesz mieć dziecka. Ten etap się przed nami zamyka, tym bardziej cieszę się, że Henryk jest na świecie.

Na koniec gwiazda dodała, że nie przestanie mówić o in vitro i już jesienią szykuje projekt, o którym będzie głośno.

My działamy cały czas. Finansowo to wszystko hula i do pewnego momentu jak zarabiasz pieniądze, to ci przynosi satysfakcję i cieszysz się z tego, ale jakby pieniądze to tylko pieniądze. Wiem, jak to brzmi, ale tak jest... W głowie pojawia się w końcu coś takiego, że chcesz zrobić coś więcej i ja naprawdę wykorzystam całą swoją siłę, energię i pomysłowość ludzi, z którymi pracuję do tego, żeby to było to coś. Nie chce zostawić po sobie białego garnituru i testu białej rękawiczki. Chcę zostawić coś więcej i najwyższa pora się za to brać.

Przypomnijmy, Małgorzata Rozenek została mamą właśnie dzięki możliwości poczęcia dzieci metodą pozaustrojową. Stanisław przyszedł na świat w 2006 roku, Tadeusz w 2019, a Henryk urodził się niespełna rok temu.