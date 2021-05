Doda jest związana z show-biznesem już wiele lat. Od początku swojej kariery starała się wywoływać skandale i kontrowersje. Nic dziwnego, że ma wielu przeciwników, którzy nie przepadają za jej stylem czy muzyką. Trzeba jednak przyznać, że Rabczewska ma też dużą grupę wiernych fanów. Jej konto na Instagramie obserwuje obecnie ponad milion osób. Wokalistka utrzymuje kontakt z niektórymi fanami i dostaje od nich prezenty. Tak było też i tym razem.

REKLAMA

Doda znowu została porównana do Małgorzaty Rozenek. Zareagowała

Zobacz wideo Doda pokazuje, jak wygląda jej skóra po usuwaniu tatuażu

Doda zalała się łzami, gdy otworzyła paczkę od fanów. Takiego prezentu się nie spodziewała. "Dziękuję"

Doda lubi chwalić się na Instagramie prezentami od fanów. Jakiś czas temu pokazywała, że jedna z wielbicielek jej muzyki ofiarowała jej album z wycinkami z gazet pełen artykułów na temat Dody czy startych wywiadów wokalistki. Teraz Rabczewska dostała kolejny upominek, który pokazuje, że fani za nią tęsknią. Wygląda na to, że paczka dotarła do rodzinnego domu piosenkarki - do Ciechanowa. Co w niej było, że tak wzruszyło Dodę, która ze łzami w oczach dziękowała fanom za prezent? W pokaźnych rozmiarów pudle znalazł się bukiet kwiatów typu flower box oraz różowe balony.

Doda, nie możemy doczekać się twoich koncertów! Fani - widniał napis na jednym z balonów.

Doda dostała prezent Fot. dodaqueen/Instagram

Doda doceniła gest fanów i wzruszyła się (zdjęcia w naszej galerii).

Doda od dawna nie koncertuje

Nic dziwnego, że fani tęsknią za swoją idolką. Doda nie koncertuje już od dawna. Wyjątkiem był jej występ podczas sylwestra w Polsacie, ale przypomnijmy, że impreza odbywała się bez udziału publiczności. Oczywiście w organizacji koncertów przeszkadzały wokalistce pandemia i rządowe obostrzenia, jednak zamknięte sale koncernowe czy kluby to wcale nie jedyny powód. Doda zwiesiła swoją karierę w lutym 2020 roku.

Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić - wyjaśniła w rozmowie z magazynem "Party".

Doda zawiesza karierę! "Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć"

I tak wówczas w swoje 36. urodziny nie wyruszyła w trasę koncertową. Czy prezent od fanów sprawi, że powróci do śpiewania na scenie? Przekonamy się.