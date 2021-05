Eurowizja 2021. Wielcy nieobecni konkursu. Co z Węgrami, Białorusią i Czarnogórą?

Do udziału w tegorocznym konkursie Eurowizji zgłosiło się 41 delegacji. Do gry powróciły dwa państwa, które nie uczestniczyły w 2019 roku: Ukraina i Bułgaria, a wycofały się Węgry i Czarnogóra. Natomiast już po publikacji oficjalnej listy uczestników z konkursu wycofała się Armenia, a Białoruś została zdyskwalifikowana. Dlaczego?

REKLAMA

Eurowizja 2021. Gwiazdy zaprezentowały się na turkusowym dywanie

Zobacz wideo Rozmawiamy z najdłużej panującym zwycięzcą Eurowizji. Co Duncan Laurence przygotował na tegoroczny finał?

Armenia na Eurowizji 2021

Armenia wycofała się z udziału w tegorocznym konkursie Eurowizji, przez kryzys politycznym w państwie i problemach po wojnie o Górski Karabach z Azerbejdżanem. W oficjalnym oświadczeniu czytaliśmy:

Po szczegółowych dyskusjach, zdecydowaliśmy się zrezygnować z wystąpienia w Konkursie Piosenki Eurowizji 2021 ze względu na ostatnie wydarzenia, krótki czas przygotowań i inne obiektywne przyczyny uniemożliwiające właściwy udział Armenii podczas tegorocznej Eurowizji.

Niedoszłą reprezentantką kraju jest Athena Manoukian, która w mediach społecznościowych twierdziła, że wybiera się na Eurowizję.

Białoruś na Eurowizji 2021

Reprezentanci Białorusi - zespół Galasy Zmiesta - decyzją Europejskiej Unii Nadawców został zdyskwalifikowany. Powód? Grupa w swoim repertuarze ma wiele politycznych piosenek i otwarcie wspierała reżim Łukaszenki. Ich utwór "Ja nauczu tiebia!", z którym mieli wystąpić na Eurowizji, także nie jest wolny od politycznych nawiązań. Europejska Unia Nadawców po analizie tekstu odrzuciła piosenkę, ale pozwoliła na to, by nadawca białoruskiej stacji telewizyjnej BTRC przesłał nowy utwór - tym razem niezawierający politycznych odniesień. Okazało się jednak, że drugi utwór również nie spełniał warunku apolityczności.

Czarnogóra na Eurowizji 2021

Po sromotnej porażce w 2019 roku Czarnogóra postanowiła zrezygnować z udziału w konkursie Eurowizji. Ostatnim razem reprezentanci kraju stali się obiektem kpin i żartów, co zniechęciło kraj do wzięcia udziału w kolejnej edycji show.

Węgry na Eurowizji 2021

Węgry zrezygnowały z udziału w Eurowizji jeszcze w 2019 roku. Choć nie został podany oficjalny powód, to brytyjski magazyn "The Guardian" miał dotrzeć do jednej z osób pracujących w węgierskiej telewizji publicznej, według której prawicowy rząd Viktora Orbana jest przeciwny wartościom, które promuje Eurowizja.

Iga ze "Ślubu..." już po finałowym odcinku. "To jest przekroczenie granic"