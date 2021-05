Zagraniczne media nie przestają ostatnio pisać o Chrissy Teigen. Celebrytka, która dotychczas była znana z zabawnych wpisów w mediach społecznościowych, w przeszłości była skłonna do pisania bardzo niemiłych wiadomości pod adresem innych znanych osób. Po latach postanowiła przeprosić Courtney Stodden, której życzyła śmierci.

REKLAMA

Courtney Stodden przeszła metamorfozę i rozprawiła się z kontrowersyjną przeszłością. "Schowałam się pod blond maską"

Chrissy Teigen prześladowała Courtney Stodden?

Gwiazdy i celebryci coraz częściej mówią głośno o tym, jakie hejterskie wiadomości czasem dostają. Każda z tych osób podkreśla, że taka sytuacja może mocno odbić się na czyjejś psychice i żeby odpuścić sobie zamieszczanie niepotrzebnego komentarza z krytyką, która nic nie wnosi. Nadal jednak trudno wygrać z hejterami.

W przeszłości takie wiadomości pełne jadu publikowała m.in. Chrissy Teigen. Celebrytka wzięła sobie za cel wówczas 16-letnią Courtney Stodden. Kiedy ta wychodziła wtedy za 50-letniego Douga Hutchisona, Teigen ponoć pisała prywatne wiadomości do Stodden i życzyła jej śmierci. Chrissy Teigen atakowała ją też w sieci, gdzie zamieszczała obraźliwe wpisy.

Zaśnij. Na zawsze.

Jaki narkotyk sprawia, że masz takie usta? Pytam dla przyjaciela, który naprawdę chce wiedzieć, jak wyglądać jak idiota. Dzięki - miała pisać na Twitterze Teigen.

Dziesięć lat później Chrissy Teigen znów napisała o Courtney Stodden. Zamieściła kilka wpisów, w których przeprosiła celebrytkę za to, że w przeszłości wyrządziła jej krzywdę.

Niewielu ludzi ma to szczęście, by zostać pociągniętym do odpowiedzialności za wszystkie swoje dawne bzdury popełnione na oczach całego świata. Jestem upokorzona i smutna z powodu tego, kim byłam. Byłam niepewnym, szukającym uwagi trollem. Jestem zażenowana i całkowicie zawstydzona swoim zachowaniem, ale to nic w porównaniu z tym, jak czuła się Courtney. Tak ciężko pracowałam, aby dać wam radość i być kochaną, a uczucie, że was zawiodłam, jest naprawdę nie do zniesienia. To nie były moje jedyne błędy i na pewno nie będą ostatnie - czytamy.

Chrissy Teigen miała prośbę do Bidena. Prezydent usunął ją z Twittera

Napisała też, że przeprasza Courtney nie tylko w sieci, ale też próbowała skontaktować się nią prywatnie.

Próbowałam skontaktować się z Courtney prywatnie, ale ponieważ zaczęłam to wszystko publicznie, to chcę również publicznie przeprosić. Tak mi przykro, Courtney. Mam nadzieję, że możesz teraz wyleczyć się, wiedząc, jak bardzo mi przykro - napisała.

Co na to Courtney Stodden? Napisała na Instagamie, że przyjmuje przeprosiny, jednak nie wierzy, że są one szczere. Uważa, że Teigen chce ratować swój wizerunek na potrzeby współprac z różnymi markami.

Przyjmuję jej przeprosiny i wybaczam jej. Ale prawda pozostaje taka sama, nigdy nie usłyszałam od niej ani od jej ludzi nic na osobności. W rzeczywistości zablokowała mnie na Twitterze. Wszyscy chcą wierzyć, że to szczere przeprosiny, ale wydaje się, że to publiczna próba uratowania jej współpracy z Target i innymi markami, które zdają sobie sprawę, że jej "świadomość" to ściema - napisała Stodden.

Wy też uważacie, że wpisy Chrissy wcale nie są szczere?