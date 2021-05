Małgorzata Socha ma troje dzieci - Zofię, która ma osiem lat, cztery lata młodszą Barbarę oraz Stanisława (chłopiec urodził się w 2018 roku). Aktorka bardzo dba o prywatność pociech, toteż nie pokazuje ich twarzy w mediach społecznościowych. Nie oznacza to jednak, że na jej Instagramie nie znajdziemy zdjęć, na których z nimi pozuje. Pociechy są widoczne na wielu kadrach, ale zwykle stoją bokiem albo tyłem do obiektywu. Tak było też i tym razem, kiedy Socha pokazywała, jaką niespodziankę przygotowała starszej córki.

Małgorzata Socha bawi się z córką. Dziewczynka dostała piękny domek dla lalek. My patrzymy na pokój ośmiolatki

Małgorzata Socha opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia, na których widać, jak bawi się z najstarszą córką. Zosia była zachwycona nowym domkiem dla lalek, który dostała od znanej mamy z okazji imienin - reakcję dziewczynki na prezent możemy obserwować na InstaStories aktorki. Na nagraniu widać, jak Zosia wchodzi do swojego pokoju (na drzwiach wisi kartka z uroczym napisem "Pokój mądrej i ukochanej Zosi. Witamy").

Dziewczynka bardzo cieszyła się z prezentu. Socha w instagramowym wpisie przyznała, że sama doskonale bawiła się z córką.

Czasem tak jest, że prezenty tak wyczekane i wymarzone sprawiają więcej radości dorosłym niż dzieciom. Widzę, że niespodzianka się udała. Zabawa trwała cały dzień i całą noc - czytamy.

To, co zwraca uwagę, to również tło. Na kadrach widać, jak Socha urządziła pokój córki. Nie brakuje różowych dodatków, przytulnych koców oraz poduszek. Robotę robią też szare dodatki - puchaty dywan i uroczy fotel. Na oknie widać szachy, klocki i inne zabawki. Jedna ze ścian udekorowana jest biało-zieloną tapetę. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się uroczo.