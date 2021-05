Katarzyna Skrzynecka poczuła wiosnę w pełni i z tej okazji postanowiła zadbać o taras. Pomogły jej córka oraz pasierbica. Wygląda na to, że bawiły się świetnie.

REKLAMA

Katarzyna Skrzynecka zabrała córkę na wielką scenę. Widać, że Alikia Ilia odziedziczyła talent po mamie

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka o swojej diecie. "To był rodzaj wegańskiego detoksu"

Katarzyna Skrzynecka chwali się tarasem

Katarzyna Skrzynecka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje wiele zdjęć związanych z jej pracą. Chętnie chwali się jednak też prywatnymi zdjęciami. Ostatnio zaszalała i opublikowała serię podobnych portretów. Jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie zrobiła tego jednak przypadkiem, ale po to, by udowodnić, że instagramowe filtry nie są potrzebne. Teraz gwiazda pochwaliła się zdjęciami, na których widać, jak spędza czas wolny. Na tych widzimy Skrzynecką w dresie w towarzystwie swojej pociechy Aliki oraz córki Marcina Łopuckiego z poprzedniego małżeństwa, Pauli. Cała trójka wydaje się świetnie bawić. Wygląda też na to, że wszystkie mają ze sobą świetny kontakt.

Sezon prac ogrodniczo - tarasowych start - napisała pod zdjęciami gwiazda.

Nie zabrakło też wielu hasztagów: #atatanakanapie #apiesnakanapie #córeczki #ogrodniczki #trochędeszczu.

To, co jednak zwraca uwagę, to tło, a więc wystrój tarasu Skrzyneckiej. Widać, że aktorka kocha rośliny. Tych, zwłaszcza kwitnących, kupiła sporo. Przestrzeń nie wydaje się duża, ale całkiem przytulna. Nie widać modnych, instagramowych balijskich foteli czy huśtawek. Są za to tradycyjne meble ogrodowe, które nadają całości dużo naturalności i uroku. A jak wam się podoba taka aranżacja?

ZOBACZ TEŻ: Julia Wieniawa wydała majątek na kwiaty. Na jej tarasie i w salonie stoją okazy za kilkadziesiąt tys. złotych. Youtuber dokonał analizy