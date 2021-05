Zdaje się, że od zawsze osoby publiczne, które są widziane w codziennych sytuacjach, wzbudzają wielkie zainteresowanie. Ci, który mają szansę zobaczyć to na żywo, często robią im zdjęcia na zakupach, bądź na spacerze. W miniony weekend padło na Andrzeja Dudę, który pojawił się w jednym z centrów handlowych.

Andrzej Duda w aptece

To nie pierwszy raz, kiedy prezydent Andrzej Duda jest widziany podczas zakupów. Kilka miesięcy temu został przyłapany podczas wizyty w supermarkecie. Nadal jednak prezydent widziany poza godzinami swojej pracy budzi to wiele emocji. Tak też było w sobotnie popołudnie, kiedy Duda w towarzystwie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy strzegli jego bezpieczeństwa, udał się do jednego z krakowskich centrów handlowych. Jego wizyta nie trwała długo. "Super Express", który ma zdjęcia Andrzeja Dudy w galerii handlowej, podaje, że prezydent odwiedził dwa miejsca. Najpierw udał się do apteki. Wyszedł z niej z niewielką przezroczystą siatką, przez którą można było zobaczyć, co znalazło się w środku. Duda kupił preparat zawierający magnez i witaminę B6. Po zakupach w aptece udał się do punktu, w którym można dorobić klucz. Tam również udało mu się załatwić to, po co przyszedł. Prezydent dorobił niewielkich rozmiarów klucz.

Andrzej Duda pojawił się w jeansach, czarnej bluzce oraz maseczce. Choć strojem nie wyróżniał się z tłumu, to i tak został zauważony i rozpoznany przez klientów galerii. Ponoć wiele osób podeszło do prezydenta, by zrobić sobie z nim wspólne zdjęcie, a także złożyć mu życzenia, bo w centrum handlowym pojawił się dzień przed swoimi urodzinami i imieninami.

