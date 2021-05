TVP planuje zorganizować koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka, który zmarł 5 kwietnia. Nasz informator donosi, że na scenie miał pojawić się Andrzej Piaseczny. Do całej sytuacji w rozmowie z Płotkiem odniosła się menadżerka Piasecznego - Julita Janicka.

REKLAMA

Andrzej Piaseczny w rozmowie z Moniką Olejnik zdradził kulisy coming outu

Zobacz wideo Za Krzysztofem Krawczykiem będziemy tęsknić wszyscy. Piosenki niektórych twórców nigdy się nie starzeją

TVP organizuje koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka. Wśród gości Andrzej Piaseczny?

Telewizja Polska 30 maja wyemituje koncert, który ma być hołdem złożonym niedawno zmarłemu Krzysztofowi Krawczykowi. Wydarzenie zostało zatytułowane "Pamiętam Ciebie z tamtych lat", a jego formuła polega na tym, że gwiazdy polskiej sceny wykonają największe hity artysty. Dowiedzieliśmy się, że o orkiestrową aranżację muzyczną zatroszczy się kompozytor i dyrygent Tomasz Szymuś. Nieoficjalnie wiemy też, że telewizja Jacka Kurskiego do współpracy zaprosiła takich artystów, jak: Rafał Brzozowski, Norbi, Sławomir, Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkowski, Natalia Kukulska, Roksana Węgiel, Sylwia Grzeszczak, Krzysztof Kiljański i Ras Luta. Podobno rozważano też udział Andrzeja Piasecznego.

Andrzej Piaseczny był brany pod uwagę jako gość jeszcze na długo przed jego coming outem - mówi nasz informator, osoba związana z promocją imprezy.

Piaseczny nie zasiądzie w jury "The Voice Senior"? "Może powinienem obrazić się na TVP"

Andrzej Piaseczny wystąpi na koncercie ku pamięci Krzysztofa Krawczyka?

Andrzej Piaseczny współpracuje z TVP od wielu lat Jednak podczas swoich urodzin (a przypomnijmy, że nagranie z imprezy trafiło do sieci) głośno mówił o swoich poglądach politycznych. Muzyk delikatnie mówiąc, nie darzy sympatią obecnej władzy. Ostatnio zdecydował się też na coming out. To właśnie wówczas - w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" - przyznał, że nie sądzi, by TVP przedłużyło z nim współpracę przy "The Voice Senior", gdzie Piaseczny pełnił rolę trenera. Sporym zaskoczeniem byłby więc fakt, że muzyk wystąpi w najnowszym wydarzeniu TVP, którym jest koncert upamiętniający Krzysztofa Krawczyka.

O komentarz poprosiliśmy więc menadżerkę Piasecznego. Julita Janicka przyznała, że Piaseczny nie pojawi się na takowym koncercie i ma ku temu ważny powód.

Jesteśmy w trakcie promocji płyty i mamy tego dnia inne, wcześniej zaplanowane zobowiązania zawodowe - usłyszeliśmy.

O informacje poprosiliśmy również rzecznika TVP. Niestety, dotąd nie dostaliśmy odpowiedzi na naszego maila.